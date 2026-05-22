"Gratë ka të ngjarë të përballen me rreziqet më të larta të infeksionit me Ebola në epideminë aktuale"

Beyza Binnur Dönmez
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Gratë dhe vajzat ka të ngjarë të përballen me rrezikun më të lartë të infeksionit nga Ebola gjatë epidemisë aktuale në Republikën Demokratike të Kongos dhe Ugandë për shkak të roleve të tyre në kujdesin ndaj grave dhe në vijën e parë të komunitetit, paralajmëroi të premten UN Women, transmeton Anadolu.
"Historia na ka treguar vazhdimisht se gratë kanë më shumë gjasa sesa burrat të vdesin gjatë një epidemie të Ebolës," u tha gazetarëve në Gjenevë Sofia Calltorp, shefe e veprimit humanitar të UN Women.
Ajo tha se normat më të larta të vdekjeve nuk janë sepse Ebola është më vdekjeprurëse për gratë pasi infektohen, por sepse gratë kanë më shumë gjasa të infektohen me virusin që në fillim.
Calltorp përmendi epidemitë e mëparshme, duke përfshirë epideminë e Ebolës në Kongo në vitet 2018-2019, ku gratë dhe vajzat përbënin rreth dy të tretat e rasteve të raportuara. Gjatë shpërthimit të Liberisë në vitin 2014, gratë përbënin deri në tre të katërtat e vdekjeve nga Ebola në disa komunitete, shtoi ajo.
"Me siguri do të shohim të njëjtin model të shfaqet në epideminë aktuale në RDK dhe Ugandë, i cili vjen ndërsa RDK tashmë po përballet me një krizë të rëndë humanitare dhe presion të madh mbi shërbimet shëndetësore", tha ajo.
"Transmetimi i Ebolës ndjek realitetet sociale", theksoi Calltorp, duke shpjeguar se gratë shpesh kujdesen për të afërmit e sëmurë, punonjësit e shëndetësisë në vijën e parë dhe ato që përgatisin trupat për varrim, duke i vendosur ata në kontakt të ngushtë fizik me njerëzit e infektuar.
Ajo gjithashtu paralajmëroi se gratë shtatzëna përballen me rreziqe shtesë për shkak të kontaktit në rritje me shërbimet shëndetësore dhe tha se karantinat gjatë emergjencave shëndetësore shpesh mund të rrisin dhunën me bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave.
UN Women bëri thirrje për financim të qëndrueshëm për organizatat e udhëhequra nga gratë, mbështetje më të fortë të kujdesit shëndetësor parësor dhe përfshirje më të madhe të grave në vendimmarrjen dhe përpjekjet parandaluese për reagimin ndaj Ebolës.