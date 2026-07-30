Gjermania regjistron afro 10 mijë vdekje të lidhura me nxehtësinë deri në mesin e korrikut

Oliver Towfigh Nia
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Gati 10 mijë njerëz në Gjermani vdiqën nga shkaqe të lidhura me nxehtësinë deri më 19 korrik, tha sot Instituti i Shëndetit Publik të vendit, duke shënuar numrin më të lartë vjetor që nga fillimi i regjistrimeve në 2016, transmeton Anadolu.
Sipas vlerësimeve të Institutit Robert Koch (RKI) me qendër në Berlin, rreth 9.800 persona kanë vdekur si rezultat i temperaturave të larta deri më 19 korrik, duke tejkaluar totalin e regjistruar në çdo vit të plotë që nga viti 2016. Shifra e mëparshme më e lartë vjetore u regjistrua në vitin 2018, kur RKI shënoi rreth 8.900 vdekje të lidhura me nxehtësinë.
Instituti tha se më shumë se 5.000 nga vdekjet e këtij viti ishin të lidhura me valën e të nxehtit në gjysmën e dytë të qershorit, kur temperaturat arritën rreth 40 gradë Celsius në shumë pjesë të Gjermanisë. Sipas RKI-së, rreth 7.900 vdekje të lidhura me nxehtësinë ndodhën midis fillimit të prillit dhe 12 korrikut, me 1.900 vdekje të tjera të regjistruara gjatë javës 13-19 korrik.
Nga totali i vdekjeve, 7.880 ishin në mesin e njerëzve të moshës 75-vjeç e lart. RKI tha se më shumë gra sesa burra vdiqën nga shkaqe të lidhura me nxehtësinë, kryesisht për shkak se gratë përbëjnë pjesën më të madhe të popullsisë së moshuar.
Instituti tha se nxehtësia rrallë shkakton vdekjen drejtpërdrejt, por shpesh kontribuon në vdekje në kombinim me kushte para-ekzistuese si sëmundjet kardiovaskulare, të mushkërive dhe veshkave.