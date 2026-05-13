Franca vendos 8 persona në karantinë si kontakte të një rasti me hantavirus

Şeyma Erkul Dayanç
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Franca ka vendosur në karantinë tetë persona në Paris, të identifikuar si kontakte të një rasti me hantavirus, pas riatdhesimit të tyre nga anija turistike "MV Hondius" e prekur nga virusi, raportoi sot transmetuesi BFMTV, duke cituar një vlerësim të lartë rreziku, transmeton Anadolu.
Masa ka të bëjë me persona të lidhur me një zinxhir ekspozimi që përfshin anijen turistike ekspedite "MV Hondius", ku një grua franceze raportohet të jetë e prekur rëndë nga hantavirusi. Megjithatë, autoritetet thanë se nuk ka prova të transmetimit lokal në Francë.
Tetë kontaktet u identifikuan pasi udhëtuan me një fluturim midis ishullit Saint Helena dhe Johannesburgut, ku një pacient i konfirmuar me hantavirus kishte qenë gjithashtu në bord.
Pesë nga personat u shtruan në spitalin "Pitie-Salpetriere" të martën në mbrëmje ndërsa një pacient i shtruar në spital në Rennes pritet të transferohet në Paris, së bashku me dy kontaktet e mbetura.
Ministrja e Shëndetësisë, Stephanie Rist u përpoq të qetësonte publikun, duke thënë se nuk ka shenja të qarkullimit të virusit në vend ndërsa adresoi shqetësimet e lidhura me epidemitë e mëparshme globale.
Të tetë personat do të mbeten në karantinë në Paris pas klasifikimit të azhurnuar të rrezikut, thanë autoritetet.
Hantavirusi është një sëmundje e rrallë që zakonisht transmetohet përmes brejtësve të infektuar ose jashtëqitjeve të tyre, megjithëse lloji përgjegjës për shpërthimin, virusi i Andeve, mund të përhapet edhe midis njerëzve.
Shpërthimi ka rezultuar në 11 infeksione të njohura dhe tre vdekje deri më tani, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH).
Një shtetas francez i evakuuar nga anija turistike në Spanjë të dielën më vonë rezultoi pozitiv për sëmundjen dhe u vendos në kujdes intensiv në gjendje të qëndrueshme, tha kryeministri francez, Sebastien Lecornu të hënën në mbrëmje.
Operacioni i evakuimit i kryer në Spanjë të dielën dhe të hënën përfshinte pasagjerë dhe ekuipazh nga 23 vende, me protokolle shëndetësore që ndryshonin midis kombeve. "Përgjigja jonë shëndetësore është e qartë. Për të gjitha rastet e kontaktit, pa përjashtim, karantinë e përforcuar në një mjedis spitalor", tha Lecornu.
OBSH-ja rekomandon 42 ditë monitorim dhe karantinë ose në shtëpi ose në një strukturë kujdesi shëndetësor.