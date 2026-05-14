Franca: Të gjithë kontaktet me hantavirusin janë asimptomatikë, 4 fëmijë rezultojnë negativë

Şeyma Erkul Dayanç
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Autoritetet shëndetësore franceze thanë se të gjitha 26 kontaktet e identifikuara të lidhura me një rast të hantavirusit të lidhur me anijen MV Hondius mbeten asimptomatikë, ndërsa katër fëmijë rezultuan negativë, raportoi transmetuesi BFMTV, transmeton Anadolu.
"Të gjitha 26 kontaktet janë në izolim, por pa simptoma", tha qeveria franceze.
Zyrtarët thanë se grupi përfshin 22 persona që kishin qenë në kontakt me pacientin e vdekur gjatë fluturimeve komerciale, si dhe katër pasagjerë francezë të riatdhesuar pas udhëtimit me MV Hondius.
Një pasagjer i pestë i lidhur me anijen rezultoi pozitiv dhe aktualisht ndodhet në kujdes intensiv në gjendje të rëndë.
Katër pasagjerët e anijes që rezultuan negativë ndodhen në izolim të rreptë spitalor në Spitalin Bichat në Paris.
Autoritetet thanë se kontaktet e mbetura po ashtu janë nën monitorim mjekësor.
Hantavirusi është një sëmundje e rrallë që zakonisht transmetohet përmes brejtësve të infektuar ose jashtëqitjeve të tyre, megjithëse disa variante mund të përhapen edhe mes njerëzve.
Sipas OBSH-së, shkalla e vdekshmërisë mund të arrijë në 40-50 për qind dhe është veçanërisht vdekjeprurëse për të moshuarit ose personat me sëmundje shoqëruese.