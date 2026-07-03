Şeyma Erkul Dayanç
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Rreth 1.000 kondicionerë do të dorëzohen në spitalet në të gjithë rajonin e Parisit deri në fund të javës ndërsa Franca përgatitet për një tjetër valë të të nxehtit, transmeton Anadolu.
Vendimi erdhi pasi qeveria franceze njoftoi se kishte porositur 30 mijë kondicionerë për spitalet në të gjithë vendin për t'i ndihmuar ata të përballen me valët e ardhshme të të nxehtit. Spitalet në zonën e Parisit tashmë kanë filluar të blejnë njësi shtesë ndërsa presin dërgesat e qeverisë.
"Mendoj se është shumë e rëndësishme dhe vërtet e nevojshme të kalosh një valë të dytë të të nxehtit, veçanërisht nëse ajo vjen në një periudhë të shkurtër kohore", tha për BFM TV Emmanuel Raffoux, kreu i Departamentit të hematologjisë në spitalin "Saint-Louis".
"Trupat tanë kanë vuajtur. Ata po përpiqen të shërohen pak, dhe për pacientët këtu, ata ka të ngjarë të përjetojnë një valë të dytë të të nxehtit gjatë të njëjtit qëndrim në spital", shtoi ai.
Temperaturat në disa dhoma spitalore arritën deri në 32 gradë Celsius gjatë valës së të nxehtit të javës së kaluar, duke bërë që spitalet publike të Parisit të blejnë urgjentisht kondicionerë shtesë.
Rrjeti i Spitaleve Publike të Parisit (AP-HP) tha se kishte vendosur dhe blerë 800 kondicionerë midis fundit të verës 2025 dhe mesit të 2026 dhe kishte blerë 1.000 njësi të tjera në më pak se një javë
AP-HP shpreson të rimbursohet nga qeveria pas porosisë së saj mbarëkombëtare prej 30 mijë kondicionerësh për spitalet, tha ai.
Franca ka përjetuar disa ditë temperaturash jashtëzakonisht të larta, me shumë rajone që regjistrojnë temperatura mbi 35 gradë Celsius, duke rritur kërkesën për pajisje ftohëse.