Fluturimet e fundit të evakuimit për pasagjerët e anijes turistike të prekur nga hantavirusi do të nisen sot

Gizem Nisa Çebi Demir
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Dy fluturimet e fundit të evakuimit për pasagjerët në bordin e një anijeje turistike të goditur nga një shpërthim vdekjeprurës i hantavirusit, e ankoruar pranë ishullit spanjoll Tenerife, pritet të nisen sot pasdite, tha ministrja spanjolle e Shëndetësisë, Monica Garcia, raporton Anadolu.
Garcia u tha gazetarëve se 94 pasagjerë tashmë janë evakuuar nga anija.
Një fluturim australian riatdhesimi do të transportojë gjashtë pasagjerë, ndërsa një fluturim holandez do të marrë 18 persona, përfshirë udhëtarë nga vende që nuk organizuan fluturime të tyre të evakuimit, thanë zyrtarët, sipas mediave lokale.
Të parët që zbritën nga anija të dielën ishin 14 shtetas spanjollë, të cilët u transportuan me një avion ushtarak drejt Madridit dhe u dërguan në një spital ushtarak për karantinë dhe testime.
Evakuimi erdhi mes polemikave dhe kundërshtimeve nga presidenti i Ishujve Kanarie, Fernando Clavijo.
Zyrtarët spanjollë hodhën poshtë shqetësimet se brejtës të infektuar mund të arrijnë në breg nga anija, duke thënë se mundësia që një brejtës andin të notojë deri në brigjet e Ishujve Kanarie është "zero".
Hantavirusi është një sëmundje e rrallë që zakonisht transmetohet përmes brejtësve të infektuar ose jashtëqitjeve të tyre, megjithëse lloji përgjegjës për këtë shpërthim mund të përhapet edhe mes njerëzve.
Qendrat Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) e kanë klasifikuar shpërthimin si një reagim emergjent të Nivelit 3, niveli më i ulët i aktivizimit emergjent i agjencisë.
Shpërthimi, që përfshin variantin Andes të hantavirusit, ka rezultuar në pesë raste të konfirmuara, përfshirë tre viktima, sipas zyrtarëve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH).
Shkencëtarët konfirmuan se shpërthimi u shkaktua nga varianti i rrallë Andes i hantavirusit, i vetmi lloj i njohur që mund të transmetohet nga njeriu te njeriu, zakonisht përmes kontaktit të afërt.
OBSH-ja tha se dy pasagjerë që më vonë humbën jetën kishin udhëtuar nëpër Argjentinë, Kili dhe Uruguai para se të hipnin në anije.
Zyrtarët e CDC-së thanë se pasagjerët do të monitorohen për rreth gjashtë javë, duke reflektuar periudhën e inkubacionit të virusit, ndërsa autoritetet shëndetësore në disa shtete amerikane po gjurmojnë gjithashtu udhëtarët që kishin lënë tashmë anijen para se shpërthimi të konfirmohej.