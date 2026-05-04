Dhjetë ditë para dasmës së saj, nusja e ardhshme nga Gaza u qëllua në kokë nga një snajper izraelit

Tarek Chouiref
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Dhjetë ditë para dasmës së saj, Hala Salem Dervish po përgatitej për dasmën e saj. Në vend të kësaj, ajo tani ndodhet në kujdes intensiv pasi një plumb nga një snajper izraelit shpoi shtëpinë e familjes së saj dhe e goditi në kokë.
19-vjeçarja po ndihmonte familjen e saj të përgatiste ushqim pak para perëndimit të diellit kur plumbi depërtoi nga një dritare, duke goditur anën e pasme të majtë të kokës së saj dhe duke bërë që ajo të rrëzohej para të afërmve të saj.
- Një martesë e ndërprerë
I fejuari i saj, Mohammed Shreihi tha se të shtënat ndodhën vetëm disa ditë para ceremonisë që ata e kishin pritur prej kohësh. "Kishin mbetur vetëm 10 ditë deri në dasmën tonë. "Në një moment të vetëm, gjithçka ndryshoi", tha Shreihi për Anadolu.
Ai tha se plumbi mbetet i bllokuar në kokën e saj dhe ka shkaktuar dëme të rënda në indet e trurit, duke e lënë gjendjen e saj kritike dhe të paqëndrueshme.
Mjekët deri më tani nuk kanë qenë në gjendje ta operojnë, duke pritur që gjendja e saj të stabilizohej. "Ajo ishte si çdo nuse, plot gëzim dhe emocione. Tani shpresojmë vetëm që ajo të mbijetojë", tha ai.
- Kujtimi i babait
Babai i saj, Salim Dervish tha se momenti i të shtënave vazhdon ta përndjekë.
"Ne po përgatisnim ushqim kur papritmas një plumb izraelit erdhi nga dritarja dhe e goditi. Ajo ra para nesh. Nuk mund ta harroj atë skenë", tha Dervish.
Ai shtoi se dasma e saj ishte planifikuar për në fillim të majit, një ditë për të cilën familja ishte përgatitur pavarësisht vështirësive të luftës.
- Sistemi shëndetësor në prag të rrënimit
Rasti i Hala-s pasqyron realitetin më të gjerë në Gaza, ku sistemi shëndetësor është shtyrë drejt pragut të rrënimit.
Mjekët thonë se trajtimi që ajo ka nevojë nuk është i disponueshëm brenda enklavës dhe kërkon transferim urgjent jashtë vendit. Vlerësimet palestineze tregojnë se rreth 22 mijë të plagosur dhe pacientë në Gaza duhet të largohen nga territori për trajtim për shkak të mungesave të mëdha të ilaçeve dhe pajisjeve mjekësore.
I fejuari i saj i ka bërë thirrje Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe organizatave humanitare që të ndërhyjnë, duke shpresuar se ajo mund të evakuohet në kohë.
Për momentin, fustani i nusërisë mbetet i paveshur dhe e ardhmja që ajo kishte planifikuar është zëvendësuar nga pasiguria.
Izraeli vazhdon të kryejë shkelje të përditshme të një marrëveshjeje armëpushimi që u nënshkrua tetorin e kaluar, duke vrarë 830 palestinezë dhe duke plagosur 2.345 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Armëpushimi kishte për qëllim t'i jepte fund një sulmi dyvjeçar izraelit në Gaza, i cili la më shumë se 72 mijë palestinezë të vrarë dhe 172 mijë të plagosur dhe shkatërroi 90 për qind të infrastrukturës civile.
OKB-ja vlerëson kostot e rindërtimit në rreth 70 miliardë dollarë.