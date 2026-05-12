Autoritetet suedeze minimizojnë frikën nga një pandemi lidhur me shpërthimin e hantavirusit

Şeyma Erkul Dayanç
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Autoritetet suedeze thanë sot se shpërthimi i hantavirusit i lidhur me anijen turistike "MV Hondius" nuk përbën rrezik për pandemi të re, sipas transmetuesit suedez SVT, transmeton Anadolu.
“Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Komisioni Evropian kanë vlerësuar se ekziston rrezik shumë i ulët i përhapjes së infeksionit në publikun e gjerë. Ne e ndajmë këtë vlerësim”, tha epidemiologu shtetëror në detyrë Erik Sturegard në një konferencë për mediat.
Tre pasagjerë në bordin e anijes "MV Hondius" kanë vdekur nga lloji i hantavirusit të Andeve, i cili prek mushkëritë dhe mund të transmetohet midis njerëzve, megjithëse autoritetet thanë se nuk konsiderohet shumë ngjitës.
Sturegard tha se sëmundja mund të ketë shkallë vdekshmërie deri në 30 për qind. Një pasagjer suedez që ishte në bordin e anijes po monitorohet nga autoritetet rajonale të sëmundjeve infektive dhe mbetet i izoluar në shtëpi pavarësisht se nuk shfaq simptoma, sipas Agjencisë së Shëndetit Publik.
Autoritetet thanë se periudha e inkubacionit mund të zgjasë deri në dy muaj.
Ministri i Çështjeve Sociale, Jakob Forssmed tha se qeveria ishte e përgatitur të vepronte shpejt nëse ishte e nevojshme ndërsa Drejtoresha e Përgjithshme e Agjencisë së Shëndetit Publik, Olivia Wigzell tha se koordinimi ndërkombëtar ishte duke u zhvilluar në përgjigje të shpërthimit.