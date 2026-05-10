Anija turistike e prekur nga hantavirusi arrin në portin spanjoll të Tenerifes, autoritetet nisin evakuimin

Merve Berker
10 Maj 2026•Përditësim: 10 Maj 2026
Anija turistike e prekur nga shpërthimi i hantavirusit mbërriti pranë ishullit spanjoll të Tenerifes, ku pasagjerët dhe ekuipazhi pritet të zbarkojnë dhe të kthehen në vendet e tyre, raportuan sot mediat, transmeton Anadolu.
Anija MV Hondius, me 150 pasagjerë dhe anëtarë ekuipazhi nga 23 vende, mbërriti në ujërat pranë portit Granadilla herët sot rreth orës 05:30 sipas kohës lokale, ndërsa autoritetet po përgatisnin një operacion të madh mjekësor dhe evakuimi, sipas agjencisë së lajmeve EFE.
Zyrtarët shëndetësorë thanë se gjashtë pasagjerë kanë infeksione të konfirmuara me hantavirus dhe dy të tjerë dyshohen si raste të mundshme, ndërsa janë raportuar tre viktima, përfshirë dy në bord.
Pasagjerët, të gjithë aktualisht pa simptoma, do të transportohen në grupe të vogla me varka drejt bregut për kontrolle mjekësore para se të hipin në fluturimet e riatdhesimit.
“Ata fillimisht do të vlerësohen… do të kontrollohen nëse kanë simptoma apo jo”, thanë zyrtarët, duke shtuar se do të kryhet edhe një pyetësor epidemiologjik.
Autoritetet thanë se anija do të mbetet e ankoruar larg bregut dhe nuk do të hyjë në port, ndërsa pasagjerët do të transportohen në grupe prej pesë personash përpara se të dërgohen me autobusë në aeroportin që ndodhet rreth 9,5 kilometra larg.
Shtetasit spanjollë pritet të jenë ndër të parët që do të evakuohen, ndërsa disa prej tyre do të transferohen në një spital ushtarak në Madrid për karantinë që zgjat nga një deri në dy javë, varësisht nga vlerësimet mjekësore.
Shtatëmbëdhjetë pasagjerë amerikanë do të dërgohen me avion në SHBA dhe do të monitorohen në një njësi të specializuar karantine në Nebraska.
Qendrat Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) e kanë klasifikuar shpërthimin si reagim emergjent të Nivelit 3, niveli më i ulët i aktivizimit të emergjencave të agjencisë.
Shpërthimi, që përfshin variantin Andes të hantavirusit, ka rezultuar në pesë raste të konfirmuara, përfshirë tre viktima, sipas zyrtarëve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH).
Shkencëtarët konfirmuan se shpërthimi u shkaktua nga varianti i rrallë Andes i hantavirusit, i vetmi variant i njohur që mund të transmetohet nga njeriu te njeriu, zakonisht përmes kontaktit të afërt.
OBSH-ja tha se dy pasagjerë që më vonë vdiqën kishin udhëtuar nëpër Argjentinë, Kili dhe Uruguaj para se të hipnin në anije.
Zyrtarët e CDC-së thanë se pasagjerët do të monitorohen për rreth gjashtë javë, që përputhet me periudhën e inkubacionit të virusit, ndërsa autoritetet shëndetësore në disa shtete amerikane po ndjekin gjithashtu udhëtarët që kishin lënë tashmë anijen para se shpërthimi të konfirmohej.