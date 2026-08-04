Agjencia e OKB-së për ushqimin kërkon fonde urgjente për krizën e kequshqyerjes së fëmijëve në Afganistan

Beyza Binnur Dönmez
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Programi Botëror i Ushqimit i OKB-së (WFP) paralajmëroi se mungesat në fonde po e detyrojnë atë të zvogëlojë programet e ushqimit dhe të ushqyerjes që shpëtojnë jetë në Afganistan, ndërsa kequshqyerja e fëmijëve arrin nivele kritike, transmeton Anadolu.
Agjencia tha në një deklaratë se një e treta e fëmijëve të Afganistanit po përjetojnë nivele kritike të kequshqyerjes akute, me kushtet që pritet të përkeqësohen deri në tetor.
Dymbëdhjetë provinca kanë arritur pragun kritik, duke treguar një nevojë urgjente për trajtim që shpëton jetë.
"Pa mbështetje urgjente, WFP dhe partnerët e saj nuk do të jenë në gjendje të parandalojnë që më shumë fëmijë të kequshqehen në mënyrë të rrezikshme, duke vënë jetë në rrezik në muajt e ardhshëm", paralajmëroi ajo.
Drejtori i WFP-së në Afganistan, John Aylieff, tha në deklaratë se të qarat e foshnjave të kequshqyera i ndjekin institucionet shëndetësore në Afganistan.
"Po shohim brezin e ardhshëm të shterrojë pavarësisht se kjo është koha e korrjes - një kohë bollëku. Kjo nuk është thjesht zemërthyes - është e papranueshme", shtoi ai.
WFP tha se gati 3,7 milionë fëmijë parashikohet të vuajnë nga kequshqyerja akute në Afganistan, ndërsa 1,2 milion gra shtatzëna dhe që ushqejnë me gji pritet gjithashtu të jenë të kequshqyera.
Agjencia tha se konflikti, papunësia, çmimet e larta të ushqimeve dhe rënia e fondeve humanitare kanë nxitur krizën. Ajo shtoi se ndërprerjet e furnizimit të lidhura me konfliktin në Lindjen e Mesme dhe mbyllja nëntëmujore e kufirit të Pakistanit la gati një milion nëna dhe fëmijë të kequshqyer pa shërbime thelbësore ushqyese për pesë muaj.
Në vitin 2025, shtoi ajo, 142 qendra shëndetësore në të gjithë vendin u mbyllën dhe më shumë se 13.000 fëmijë u ndërprenë nga trajtimi ushqimor për shkak të reduktimeve në ndihmën humanitare.
WFP tha se ka nevojë urgjente për 540 milionë dollarë gjatë gjashtë muajve të ardhshëm për të ruajtur shërbimet e trajtimit ushqimor dhe parandalimit.