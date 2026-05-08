Agjencia amerikane e shëndetësisë e klasifikon hantavirusin si emergjencë të "Nivelit 3"

Burak Bir
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Qendrat Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) e kanë klasifikuar shpërthimin e hantavirusit si emergjencë të “Nivelit 3”, niveli më i ulët i aktivizimit emergjent, raportoi ABC News të enjten, transmeton Anadolu.
Megjithëse kjo tregon se rreziku për publikun e gjerë mbetet i ulët, situata po monitorohet në mënyrë aktive nga agjencia e shëndetit publik.
Aktivizimi i Qendrave të Operacioneve Emergjente tregon se është ngritur një ekip emergjent për të mbështetur reagimin ndaj situatës.
Autoritetet globale të shëndetësisë po punojnë për të frenuar një shpërthim të hantavirusit në bordin e anijes turistike MV Hondius.
Shpërthimi, që përfshin variantin Andes të hantavirusit, deri tani ka rezultuar me pesë raste të konfirmuara, tre infeksione të dyshuara dhe tre viktima mes pasagjerëve të lidhur me këtë udhëtim, sipas zyrtarëve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
MV Hondius, me rreth 150 pasagjerë dhe anëtarë ekuipazhi nga 23 kombësi, u nis nga Argjentina dhe kaloi Atlantikun para se të raportoheshin raste të sëmundjeve të frymëmarrjes gjatë lundrimit pranë Kepit të Gjelbër.