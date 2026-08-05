27 qytete italiane nën alarmin më të lartë të nxehtësisë pasi temperaturat ekstreme marrin më shumë jetë

İlayda Çakırtekin
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Italia vendosi 27 qytete nën alarmin më të lartë të të nxehtit pasi një tjetër valë të nxehti përfshiu vendin, me disa vdekje që dyshohet se lidhen me të, transmeton Anadolu.
Ndërsa 25 qytete mbeten nën një alarm të kuq të nxehtësisë sot, numri do të rritet në 27 të enjten pasi temperaturat e larta rekord parashikojnë rrezik për shëndetin publik.
Agjencia italiane e lajmeve raportoi tre vdekje të tjera që dyshohet se lidhen me të nxehtin ekstrem.
Një zdrukthëtar 40-vjeçar vdiq pasi u sëmur duke punuar në një çati, një roje sigurie 55-vjeçare vdiq pasi pësoi një urgjencë mjekësore teksa ishte ulur në një makinë dhe një grua e moshuar, 90 vjeç, gjithashtu vdiq teksa ishte në një kopsht.
Temperaturat parashikohen të kalojnë 40 gradë Celsius në pjesë të Italisë, me vetëm një rënie të lehtë në 36-39 gradë Celsius gjatë fundjavës.
Shqetësimet për thatësirën dhe zjarret mbeten, me zjarre të raportuara në Marsica në Abruzzo dhe zjarrfikësit vazhdojnë përpjekjet për kontrollin e zjarrit në zonën e Karstit pranë Triestes që ka vazhduar që nga pasditja e së shtunës.