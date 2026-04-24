Zyrtari i NATO-S: Traktati i aleancës nuk parashikon pezullimin apo përjashtimin e anëtarëve

Melike Pala
24 Prill 2026•Përditësim: 24 Prill 2026
Traktati themelues i NATO nuk përmban dispozita që lejojnë pezullimin apo përjashtimin e shteteve anëtare, tha një zyrtar i aleancës, mes raportimeve se SHBA-ja ka shqyrtuar masa ndaj Spanjës.
“Traktati themelues i NATO-s nuk parashikon asnjë dispozitë për pezullimin e anëtarësimit apo përjashtimin”, tha zyrtari në një deklaratë me shkrim për Anadolu.
Komentet pasojnë raportet që citojnë një zyrtar amerikan, sipas të cilit një poste elektronike e brendshme e Pentagonit ka përshkruar veprime të mundshme ndaj aleatëve që refuzuan të mbështesin operacionet ushtarake të SHBA-së, përfshirë një propozim që lidhej me Spanjën.
Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez, i hodhi poshtë këto raportime më herët gjatë ditës, duke theksuar se Madridi i bazon politikat e tij në komunikime zyrtare dhe jo në korrespondencë të brendshme.
“Ne nuk punojmë me posta elektronike, ne punojmë me dokumente zyrtare dhe qëndrime të qeverisë së SHBA-së”, tha ai para gazetarëve në prag të një takimi joformal të liderëve të Bashkimit Evropian (BE) në Qipron Greke.
“Pozicioni i Spanjës është i qartë, bashkëpunim i plotë me aleatët, por gjithmonë brenda kornizës së së drejtës ndërkombëtare”, shtoi ai.
Spanja ka refuzuar të lejojë përdorimin e bazave ushtarake amerikane në territorin e saj ose hapësirës ajrore për operacione kundër Iranit, një qëndrim që ka nxitur kritika nga presidenti amerikan, Donald Trump.
Trump vazhdimisht ka akuzuar aleatët e NATO për mbështetje të pamjaftueshme dhe ka ngritur mundësinë e reduktimit të angazhimeve të SHBA-së në aleancë.