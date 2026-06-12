Zyrtari amerikan: Irani ka pranuar një "marrëveshje të bazuar në performancë" që kërkon "lëshime të mëdha"

Berk Kutay Gökmen
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Irani ka rënë dakord për një “marrëveshje të bazuar në performancë” me SHBA-në, e cila do të kërkonte “lëshime të mëdha” nga ana e Teheranit përpara se të marrë ndonjë lehtësim të sanksioneve, tha një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë për Anadolu.
Sipas marrëveshjes, tha zyrtari, materiali bërthamor i Iranit do të shkatërrohet dhe do të largohet, programi i tij bërthamor do të çmontohet, ndërsa “asnjë nga paratë e tij nuk do të lirohen derisa të përmbushë angazhimet e tij”.
Zyrtari gjithashtu tha se Ngushtica e Hormuzit do të mbetet e hapur dhe Irani do të pranojë të ndalojë financimin e “grupeve terroriste”.
“Kjo është ajo që ata kanë pranuar. Kjo është një marrëveshje e bazuar në performancë”, shtoi zyrtari.
Në një deklaratë në platformën sociale amerikane X, nënpresidenti JD Vance tha se presidenti Donald Trump “do të na sjellë një rezultat të mirë, në një mënyrë apo në tjetrën” për Iranin.
Vance tha se iranianët “nuk po marrin asnjë para, dhe asnjë fond nuk po lirohet vetëm për nënshkrimin e një marrëveshjeje apo pjesëmarrjen në një takim”.
“Ajo është e strukturuar për të siguruar që shqetësimet e SHBA-së dhe aleatëve të saj të jenë prioritet, dhe që nëse Republika Islamike e Iranit përmbush detyrimet e saj, atëherë përfitimet ekonomike do t’u shkojnë atyre dhe gjithë rajonit”, tha ai.
“Kjo marrëveshje ka potencialin të riformësojë rajonin dhe të sjellë paqe të qëndrueshme”, shtoi ai.