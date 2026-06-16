Zv.presidenti i SHBA-së: Inspektorët bërthamorë do të kthehen në Iran sipas marrëveshjes së paqes

Diyar Güldoğan, Muhammed Yasin Güngör
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance tha të hënën se inspektorët ndërkombëtarë bërthamorë do të kthehen në Iran si një komponent qendror i marrëveshjes së re midis Washingtonit dhe Teheranit, transmeton Anadolu.
"Inspektorët bërthamorë do të lejohen të kthehen në Iran si pjesë e marrëveshjes me SHBA-në", tha Vance për NBC News. Ai tha se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) dhe SHBA-ja do të ndihmojnë Teheranin në shkatërrimin e rezervave të tij të uraniumit shumë të pasuruar, duke vënë në dukje se kjo kërkesë është "shprehur shumë qartë" në memorandumin e mirëkuptimit (MOU).
Raportohet se ka 1.000 paund (453.6 kilogramë) uranium të pasuruar të bllokuar nën mbeturinat e vendeve të shënjestruara gjatë ofensivës së SHBA-së dhe Izraelit qershorin e kaluar. Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi konfirmoi se materiali është "nën rrënoja" pa plane të menjëhershme për ta tërhequr atë.
Vance tha se ndërsa teksti i Memorandumit të Mirëkuptimit është finalizuar, disa "detaje teknike" në lidhje me zbatimin e tij ende kërkojnë zgjidhje. Ai tha më parë se dokumenti ofron vetëm kornizë të gjerë, me detaje kyçe që do të përcaktohen në negociatat e mëpasshme.
"Memorandumi i Mirëkuptimit është rreth një faqe e gjysmë, kështu që është një dokument shumë i përgjithshëm. Por, kjo ka qenë pjesë kryesore e bisedave që kemi pasur me iranianët", tha ai për CNN.
"Për një sërë çështjesh, ne do të duhet t'i kuptojmë këto gjëra gjatë fazës së negociatave teknike, por ajo që bën Memorandumi i Mirëkuptimit është të krijojë një kornizë ku iranianët marrin përfitimet e pazarit duke përmbushur detyrimet e tyre sipas marrëveshjes", shtoi ai.
Një zyrtar amerikan tha se të gjitha detajet e marrëveshjes do të publikohen brenda 24 deri në 48 orë, me diskutimet teknike që do të nisin më vonë këtë javë. I pyetur nëse marrëveshja përfshin dispozita për shkrirjen e aseteve iraniane ose sigurimin e lehtësimit të sanksioneve, Vance tha se asnjë masë e tillë nuk është zbatuar.
"Nuk ka pasur asnjë dollar lehtësim të sanksioneve apo asete të ngrira, qoftë nga SHBA-ja apo nga ndonjë prej aleatëve tanë në Gjirin Persik", tha ai.
Vance i nënvizoi ato që ai përshkroi si dy rrugë të mundshme përpara për Iranin sipas marrëveshjes.
"Ekzistojnë me të vërtetë dy opsione, dy rrugë për Iranin për të shkuar nga këtu. Opsioni i parë është që ata të qëndrojnë nën sanksione të jashtëzakonshme ekonomike, që do të thotë se ata kurrë nuk do të jenë në gjendje të rindërtojnë ushtrinë e tyre dhe kurrë nuk do të jenë në gjendje të rindërtojnë programin e tyre bërthamor, ose na tregojnë në mënyrë të verifikueshme duke lejuar regjimin e inspektimeve të thotë me besim se nuk do ta rindërtojnë atë program bërthamor, dhe nëse e bëjnë këtë, kjo do ta transformojë të gjithë rajonin", tha ai.
Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif, vendi i të cilit udhëhoqi ndërmjetësimin midis Washingtonit dhe Teheranit, njoftoi herët të hënën se SHBA-ja dhe Irani kishin arritur marrëveshje paqeje dhe se një ceremoni nënshkrimi do të mbahet të premten në Zvicër.