Zvicra rifillon pagesat për sistemin Patriot dhe kërkon një sistem të dytë të mbrojtjes ajrore

Beyza Binnur Dönmez
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Zvicra do të rifillojë pagesat për sistemin amerikan të mbrojtjes ajrore Patriot, ndërsa njëkohësisht do të ndjekë prokurimin e një sistemi të dytë të mbrojtjes ajrore me rreze të gjatë veprimi, transmeton Anadolu.
Këshilli Federal i Zvicrës tha se ky veprim pasqyron përkeqësimin e mjedisit të sigurisë dhe nevojën për të forcuar mbrojtjen kundër sulmeve me rreze të gjatë.
“Zvicra duhet të forcojë mbrojtjen e saj ajrore për shkak të situatës së përkeqësuar gjeopolitike”, tha Këshilli Federal.
Vendimi vjen pasi SHBA-ja rishikoi prioritetet e dërgesave të sistemeve Patriot në favor të Ukrainës, gjë që ka kontribuar në vonesa dhe rritje të kostove mes kërkesës në rritje në tregjet globale të armëve.
Këshilli Federal tha se anulimi i prokurimit të sistemit Patriot nuk ishte një opsion, duke pasur parasysh situatën e sigurisë dhe pasigurinë lidhur me kostot e mundshme të ndërprerjes së kontratës.
“Anulimi i prokurimit pa një sistem alternativ nuk është një opsion për Këshillin Federal për shkak të situatës së sigurisë. Gjithashtu, nuk do të ishte e qartë se çfarë kostosh do të rezultonin nga anulimi”, thuhet në deklaratë.
Këshilli urdhëroi Departamentin Federal të Mbrojtjes, Mbrojtjes Civile dhe Sportit (DDPS) që të rifillojë pagesat e pezulluara në kuadër të programit amerikan të Shitjeve Ushtarake Jashtë Vendit, për të minimizuar vonesat dhe kostot shtesë.
Qeveria tha gjithashtu se vazhdimi i projektit Patriot do të ndihmojë në shmangien e rrezikimit të prokurimeve të tjera ushtarake nga SHBA-ja, përfshirë blerjen e avionëve luftarakë F-35A dhe pjesëve rezervë për flotën zvicerane të avionëve F/A-18.
Në të njëjtën kohë, DDPS-ja është autorizuar të fillojë negociatat kontraktuale me prodhues nga Franca, Izraeli dhe Koreja e Jugut për një sistem të dytë tokësor të mbrojtjes ajrore me rreze të gjatë veprimi, sipas deklaratës.
Këshilli Federal tha se informacionet fillestare të marra në fund të muajit maj tregojnë se sistemet e ofruara nga këto tri vende, në përgjithësi, përmbushin kërkesat e ushtrisë zvicerane dhe kanë rezultuar më të favorshme në vlerësimet kosto-përfitim.
Sipas qeverisë, një sistem i dytë do të siguronte kapacitete shtesë mbrojtëse, do të zvogëlonte varësinë nga një furnizues i vetëm dhe do të forconte sigurinë e furnizimit.
Vendimi përfundimtar do të marrë gjithashtu parasysh politikën zvicerane të armatimeve, e cila favorizon prokurimet në Zvicër ose në Evropë kur është e mundur, si dhe faktorë të tjerë si shpejtësia e dorëzimit, integrimi në operacionet ushtarake zvicerane dhe qëndrueshmëria e zinxhirëve të furnizimit me municione dhe pjesë rezervë.
Këshilli Federal tha se do të vendosë për hapat e ardhshëm pasi të përfundojnë negociatat kontraktuale.