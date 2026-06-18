Zvicra mirëpret marrëveshjen mes SHBA-së dhe Iranit

Beyza Binnur Dönmez
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Zvicra përshëndeti sot nënshkrimin e memorandumit të mirëkuptimit midis SHBA-së dhe Iranit, duke vënë në dukje se palët e interesuara dhe ndërmjetësit do të takohen në qytetin turistik Burgenstock të premten për negociata fillestare, transmeton Anadolu.
"Zvicra mirëpret nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit midis SHBA-së dhe Iranit dje nga të dy vendet në nivelin më të lartë", tha Ministria e Jashtme në një deklaratë duke vënë theksin se "Nënshkrimi është një hap i rëndësishëm drejt deeskalimit në rajon".
"Aktualisht, plani mbetet që SHBA-ja dhe Irani, së bashku me ndërmjetësit Pakistani dhe Katari dhe vendet e tjera të përfshira, të takohen nesër në Burgenstock për negociata fillestare mbi zbatimin e marrëveshjes", shtoi ajo.
Irani tha sot se një memorandum mirëkuptimi prej 14 pikash me SHBA-në që synon t'i japë fund luftës ishte finalizuar zyrtarisht pasi presidentët e të dy vendeve nënshkruan tekstin e marrëveshjes.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmail Baghaei deklaroi se "memorandumi i Islamabadit" ishte bërë plotësisht zyrtar pasi u nënshkrua nga Teherani dhe Washingtoni, sipas deklaratave të transmetuara nga Agjencia gjysmëzyrtare iraniane e lajmeve Mehr.
Baghaei tha se marrëveshja u nënshkrua në mënyrë dixhitale dhe konfirmoi se negociatat sipas memorandumit do të përqendrohen ekskluzivisht në çështjet bërthamore dhe lehtësimin e sanksioneve. Ai tha se të dyja palët do të zhvillojnë bisedime deri në 60 ditë, me mundësinë e zgjatjes së negociatave nëse është e nevojshme për shkak të kompleksitetit të çështjeve të përfshira.