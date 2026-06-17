Zv/presidenti turk pret në takim zv/kryeministrin libanez

Büşra Nur Çakmak
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Zv/presidenti i Turqisë, Cevdet Yilmaz ka pritur në Ankara zv/kryeministrin e Libanit, Tarek Mitri dhe delegacionin e tij, në bisedime që theksuan rëndësinë e solidaritetit rajonal ndaj politikave ekspansioniste të Izraelit, transmeton Anadolu.
Në platformën turke të mediave sociale NSosyal, Yilmaz tha se të dy palët diskutuan zhvillimet e fundit rajonale, përfshirë vazhdimin e sulmeve izraelite në Liban dhe ndikimin e tyre në situatën humanitare në vend.
"Forcimi i solidaritetit rajonal kundër politikave ekspansioniste të Izraelit ka rëndësi të madhe. Çdo sulm ndaj sovranitetit, integritetit territorial apo unitetit të Libanit përbën shkelje të qartë të së drejtës ndërkombëtare", tha Yilmaz.
Ai tha se Turqia do të vazhdojë të mbështesë sigurinë, stabilitetin dhe zhvillimin ekonomik të Libanit.
Zv/presidenti turk shtoi se zgjerimi i bashkëpunimit dypalësh në ekonomi, energji dhe mbrojtje, promovimi i politikave gjithëpërfshirëse në Liban dhe mbështetja e përpjekjeve që kontribuojnë në stabilitetin e Sirisë ishin ndër prioritetet e diskutimit në takim.
Yilmaz gjithashtu theksoi se ndihma humanitare e ofruar përmes Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA), Agjencisë për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD) dhe Gjysmëhënës së Kuqe Turke mbetet një pjesë e rëndësishme e mbështetjes së Ankarasë për Libanin.
Ai shprehu shpresën për forcim të mëtejshëm të bashkëpunimit mes dy vendeve në funksion të paqes, stabilitetit dhe prosperitetit në Liban dhe rajon.