Zv/presidenti turk bën thirrje për integrim më të fortë ekonomik midis vendeve islamike

Harun Kutbe
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Zëvendëspresidenti i Turqisë, Cevdet Yilmaz bëri thirrje për bashkëpunim më të thellë ekonomik midis vendeve islamike, duke thënë se ata kanë nevojë për partneritete më të forta prodhuese, bashkëpunim investimi, logjistikë, lidhje dhe integrim për të rritur pjesën e tyre në tregtinë globale, transmeton Anadolu.
"Ne duhet të rrisim pjesën që marrin vendet islamike nga ekonomia dhe tregtia botërore. Kjo do të ndodhë jo vetëm nëpërmjet përpjekjeve që bëjmë individualisht, por edhe nëpërmjet asaj që bëjmë së bashku", tha Yilmaz në një darkë gala të mbajtur si pjesë e takimeve të Dhomës Islamike të Tregtisë dhe Zhvillimit në Ankara.
Veprimtaria, e organizuar nga Unioni i Dhomave dhe Bursave të Mallrave të Turqisë (TOBB), mblodhi së bashku përfaqësues të dhomave nga 20 vende islamike. Yilmaz tha se ekonomia globale po përballet me sfida, duke përfshirë tensionet gjeopolitike, rritjen e proteksionizmit, ndryshimet në zinxhirin e furnizimit, kufizimet e financimit, dixhitalizimin dhe tranzicionin e gjelbër.
Ai tha se Organizata e Bashkëpunimit Islamik (OBI), e cila ka 57 anëtarë, përbën gati një të pestën e popullsisë së botës, por vetëm 10 për qind-11 për qind të tregtisë globale të mallrave, duke theksuar një potencial të rëndësishëm të pashfrytëzuar.
"Kjo pamje duhet të ndryshojë. Në këtë kontekst, ne kemi nevojë për më shumë partneritete prodhimi, më shumë bashkëpunim në investime, logjistikë, lidhje dhe integrim", tha ai.
- Tregtia e Turqisë me vendet e OBI-t arrin në 118 miliardë dollarë
Yilmaz tha se Turqia ka luajtur rol udhëheqës në avancimin e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar brenda OBI-t.
Ekonomia e Turqisë u rrit nga 238 miliardë dollarë në 2002 në më shumë se 1.6 trilion dollarë në 2025, tha ai. Ai shtoi se eksportet e mallrave dhe shërbimeve të vendit arritën në 396 miliardë dollarë vitin e kaluar dhe pritet të tejkalojnë 400 miliardë dollarë këtë vit.
Vëllimi i tregtisë së Turqisë me vendet anëtare të OBI-t arriti në 118 miliardë dollarë vitin e kaluar, ndërsa vendet anëtare të OBI kanë investuar 27.3 miliardë dollarë në Turqi që nga viti 2003, tha ai. Investimet direkte të Turqisë në vendet e OBI arritën në 15.2 miliardë dollarë gjatë së njëjtës periudhë.
Yilmaz tha se investimet e ndërsjella duhet të rriten për të vendosur marrëdhëniet tregtare në një themel më të fortë. Ai vuri në dukje punën e Komitetit të Përhershëm për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Tregtar të OBI-t (COMCEC), i kryesuar nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, duke thënë se ai ka mbështetur bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar midis vendeve islamike për më shumë se 40 vjet.
Sipas COMCEC, janë mbajtur 155 takime të grupeve teknike punuese, janë përgatitur 119 raporte kërkimore dhe janë mbështetur 209 projekte, tha ai. Yilmaz shtoi se 38 projekte janë zbatuar në Palestinë në kuadër të Programit COMCEC Al-Quds ndërsa Programi COMCEC Siria do të zbatohet këtë vit.
- Objektivi i tregtisë brenda OBI-t ende nuk është arritur
Yilmaz tha se vendet islamike nuk e kanë arritur ende objektivin e tyre për të rritur tregtinë brenda OBI-t në 25 për qind. "Në fakt, edhe ky 25 për qind është i ulët. Ne duhet të synojmë shumë më tepër", tha ai.
Ai theksoi se Sistemi i Tregtisë Preferenciale të OBI-t është një nga mjetet më të rëndësishme për arritjen e këtij qëllimi, ndërsa objektivi afatgjatë duhet të jetë krijimi i një zone të tregtisë së lirë midis vendeve islamike.
Yilmaz nënvizoi rëndësinë e forcimit të Qendrës së Arbitrazhit të OBI për zgjidhjen e drejtë dhe të pavarur të mosmarrëveshjeve tregtare dhe investimeve. Ai tha se bota po lëviz nga një model prodhimi me kosto të ulët drejt strukturave ekonomike elastike, duke i bërë më të rëndësishme lidhjet me vendet fqinje dhe ato mike.
"Në këtë proces të rëndësishëm transformimi, ne duhet të rrisim bashkëpunimin tonë dhe ta kthejmë këtë mjedis në avantazhin tonë", deklaroi ai.
Yilmaz tha se Turqia po punon për të përmirësuar klimën e saj të investimeve dhe për të forcuar Qendrën Financiare të Stambollit, veçanërisht nëpërmjet pjesëmarrjes dhe instrumenteve të financimit islamik.
Ai përshëndeti një memorandum mirëkuptimi të nënshkruar midis TOBB-it dhe Federatës së Dhomave Saudite, duke thënë se Turqia dhe Arabia Saudite kanë marrëdhënie pozitive ekonomike dhe politike.