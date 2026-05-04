Zv/presidenti i Turqisë merr pjesë në Samitin e Komunitetit Politik Evropian në Armeni

Seyit Şamil Kurt
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Zëvendëspresidenti i Turqisë, Cevdet Yilmaz mori pjesë sot në Samitin e Komunitetit Politik Evropian në Jerevan të Armenisë ku zhvilloi edhe takime, transmeton Anadolu.
Yilmaz, duke përfaqësuar presidentin Recep Tayyip Erdogan, mori pjesë në takimin në Kompleksin Sportiv dhe Koncert Karen Demirchyan, ku u prit nga kryeministri armen, Nikol Pashinyan.
Pas ceremonisë së hapjes, ai iu bashkua seancës inauguruese dhe pozoi për një foto familjare me udhëheqës të tjerë.
Më shumë se 40 udhëheqës po marrin pjesë në samit, përfshirë presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy, presidentin francez Emmanuel Macron, kryeministrin britanik Keir Starmer dhe kryeministrin italian, Giorgia Meloni. Në periferi, Yilmaz u takua me kryeministrin norvegjez, Jonas Gahr Store për të diskutuar lidhjet dypalëshe dhe fushat e bashkëpunimit.
Në një deklaratë të ndarë në platformën turke të mediave sociale NSosyal, Yilmaz tha se bisedimet mbuluan marrëdhëniet Turqi-Norvegji si dhe bashkëpunimin në ekonomi, tregti, turizëm, investime, energji, shkencë dhe teknologji, industrinë e mbrojtjes dhe luftën kundër terrorizmit.
"Turqia i kushton rëndësi forcimit të bashkëpunimit me Norvegjinë në të gjitha fushat", tha Yilmaz duke falënderuar Store-n për qasjen e tij konstruktive dhe kontributet në marrëdhëniet dypalëshe.
Veçmas, Yilmaz u takua me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Feridun Sinirlioglu.
Në një deklaratë të ndarë në NSosyal, Yilmaz shprehu shpresën se OSBE-ja, me përvojën e saj institucionale do të vazhdojë të kontribuojë në mënyrë efektive në paqen, stabilitetin dhe prosperitetin në të gjithë rajonet euroatlantike dhe euroaziatike dhe i uroi Sinirlioglut suksese në rolin e tij.