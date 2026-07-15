Zonja e parë e Turqisë përkujton rezistencën e 15 korrikut, nderon dëshmorët dhe veteranët

Büşra Nur Çakmak
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Zonja e parë e Turqisë, Emine Erdogan tha sot se përpjekja e dështuar për grusht shteti e 15 korrikut 2016 simbolizon guximin dhe rezistencën e palëkundur të kombit turk, duke u bërë homazh atyre që mbrojtën demokracinë, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën sociale turke NSosyal duke shënuar Ditën e Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar nën hashtagun #VictoryIsOurs, Erdogan tha se "15 korriku është emri i rezistencës që u ngrit nga atdheu dhe i guximit të palëkundur".
"Atë natë, heronjtë tanë, të cilët u bënë dritë kundër errësirës me zemrat e tyre, u bënë zëri i vullnetit kombëtar dhe mbrojtësit e nderuar të pavarësisë sonë", tha ajo.
Zonja e parë tha se lufta dhe sakrificat e bëra për të mbrojtur demokracinë do të "jetojnë përgjithmonë në kujtesën e kombit tonë". Ajo gjithashtu përkujtoi ata që humbën jetën dhe ata që u plagosën gjatë përpjekjes së dështuar për grusht shteti.
"I kujtoj me mëshirë martirët tanë fisnikë që shkruan epopenë e 15 korrikut dhe përkujtoj veteranët tanë heroikë me mirënjohje dhe vlerësim", tha ajo.
Tentativa për grusht shteti e 15 korrikut 2016 u krye nga një fraksion brenda Forcave të Armatosura Turke i lidhur me Organizatën Terroriste FETO. Puçistët hapën zjarr ndaj civilëve dhe forcave të sigurisë dhe bombarduan institucionet shtetërore, duke vrarë 253 persona dhe duke plagosur mijëra të tjerë.