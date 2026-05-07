Zgjedhjet e përgjithshme në Bosnjë e Hercegovinë më 4 tetor

Lejla Biogradlija
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Komisioni Qendror Zgjedhor (CIK) i Bosnjë e Hercegovinës njoftoi se zgjedhjet e përgjithshme në vend do të mbahen më 4 tetor, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë me shkrim të CIK-ut thuhet se është marrë vendim që zgjedhjet e përgjithshme në Bosnjë e Hercegovinë, të përbëra nga zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, të organizohen më 4 tetor.
Në zgjedhjet e përgjithshme, të cilat do të mbahen për herë të dhjetë që nga Marrëveshja e Paqes e Dejtonit që i dha fund luftës së viteve 1992-1995, qytetarët do të votojnë për anëtarët boshnjak, serb dhe kroat të Presidencës trepalëshe të Bosnjë e Hercegovinës si dhe për qeveritë dhe deputetët në nivel kantonal, entiteti dhe shtetëror.
Sipas të dhënave të CIK-ut, në vend ka më shumë se 3 milionë votues të regjistruar, ndërsa zgjedhjet e përgjithshme mbahen çdo katër vjet.
Zgjedhjet e fundit të përgjithshme në Bosnjë e Hercegovinë u mbajtën më 2 tetor 2022.