Zelenskyy: Ukraina mirënjohëse për theksin e “fortë” në forcimin e mbrojtjes ajrore

Burç Eruygur
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy shprehu mirënjohje për theksin “e fortë” të vendosur në forcimin e mbrojtjes ajrore të vendit të tij, pas takimit me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, në kryeqytetin turk Ankara, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në platformën amerikane X, Zelenskyy tha se pati një takim “të mirë” me Trumpin në margjinat e samitit të NATO-s në kryeqytetin turk Ankara.
“Jam mirënjohës për theksin e fortë të vendosur në forcimin e mbrojtjes ajrore të Ukrainës për të mbrojtur më mirë jetët e njerëzve”, tha Zelenskyy, duke iu referuar luftës me Rusinë.
Zelenskyy tha se ai dhe Trump diskutuan për “disa ide” që mund të forcojnë pozitat e tyre dhe të “afrojnë paqen”, duke shtuar se ai pret që ekipet e tyre të ndjekin me shpejtësi gjithçka që u diskutua sot.
“Ne folëm gjithashtu për diplomacinë – po përpiqemi që ajo të funksionojë. Do të vazhdojmë të punojmë në mënyrë produktive për ta bërë këtë të ndodhë”, shtoi ai.