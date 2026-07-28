Zelenskyy thotë se pati takim "të mirë" me Trumpin në Shtëpinë e Bardhë

Burç Eruygur
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, tha se pati një takim "të mirë" me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, në Zyrën Ovale të Shtëpisë së Bardhë në Washington, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në platformën amerikane të mediave sociale X, Zelenskyy falënderoi Trumpin për "gjithçka që bëjmë së bashku për të mbrojtur jetët e ukrainasve dhe për të çuar përpara paqen", si dhe shprehu ngushëllimet e Kievit për ndarjen nga jeta të senatorit Lindsey Graham, duke e përshkruar senatorin e ndjerë amerikan si një "mik të vërtetë të Ukrainës".
"Presidenti dhe unë diskutuam licencat për prodhimin e interceptorëve Patriot dhe disa ide të tjera që mund të ndihmojnë. Ne folëm gjithashtu për diplomacinë - është e rëndësishme që procesi diplomatik të rigjallërohet", shtoi Zelenskyy.
Ai tha se ekipet e tyre do të përcaktojnë detajet për komunikimin e mëtejshëm dhe se është mirënjohës ndaj SHBA-së për "mbështetjen e saj të palëkundur".