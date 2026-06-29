Zelenskyy: Të paktën 8 të vrarë dhe dhjetëra të plagosur nga sulmet ruse me raketa dhe dronë

Elena Teslova
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, tha të hënën se sulmet ruse në disa rajone vranë të paktën tetë persona dhe plagosën dhjetëra të tjerë, përfshirë civilë dhe ndihmës të emergjencave, në sulme që përfshinin raketa dhe dronë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, Zelenskyy tha se në rajonin e Dnipro-s një sulm me raketa në infrastrukturë vrau pesë persona dhe plagosi 29 të tjerë, ndërsa në Zaporizhzhia një sulm me dron goditi një minibus civil, duke vrarë tre persona dhe duke plagosur gjashtë të tjerë.
Sulme u raportuan gjithashtu në rajone të shumta, duke përfshirë infrastrukturën energjetike në rajonet Sumy, Odesa dhe Chernihiv, si dhe sulme në rajonet Kherson dhe Kharkiv, tha ai.
Zelenskyy dënoi sulmet dhe u bëri thirrje partnerëve t'i ofrojnë Ukrainës aftësi më të forta të mbrojtjes ajrore.
"Duhet të ketë më shumë mbrojtje për njerëzit nga sulme të tilla të tmerrshme. Para së gjithash, ne kemi nevojë për mbrojtje antibalistike. Është e rëndësishme që puna për mbrojtjen antibalistike të Evropës të jetë sa më aktive të jetë e mundur. Sistemet tona, raketat tona", tha ai.
Rusia ende nuk ka komentuar mbi incidentet specifike, dhe verifikimi i pavarur i pretendimeve ose shifrave të viktimave nga të dyja palët është sfidues për shkak të konfliktit të vazhdueshëm.