Zelenskyy: Sulmet ruse vranë 4 persona dhe plagosën 15 të tjerë në Ukrainë

Kanyshai Butun
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha sot se sulmet ruse gjatë natës në të gjithë Ukrainën vranë katër persona dhe plagosën 15 të tjerë, transmeton Anadolu.
Zelenskyy tha se një sulm me raketa në një ndërtesë banimi në Odesa vrau dy persona dhe plagosi pesë të tjerë.
Në rajonin e Zaporizhzhias, dy persona të tjerë u vranë dhe pesë të tjerë u plagosën. "Të gjithë të prekurit po marrin kujdesin e nevojshëm mjekësor. Ngushëllimet e mia për familjet dhe të dashurit e tyre", shkroi Zelenskyy në kompaninë amerikane X.
Ai tha se Rusia lëshoi 15 bomba ajrore të drejtuara në rajonin Sumy, duke plagosur një person dhe duke dëmtuar ndërtesat e banimit dhe infrastrukturën civile. Tre persona u plagosën në granatimet në rajonin e Kharkivit ndërsa një person u plagos në rajonin e Chernihivit, njoftoi ai.
Zelenskyy akuzoi Rusinë se ka lëshuar më shumë se 130 dronë sulmues dhe tetë raketa gjatë natës.
"Është e rëndësishme që çdo institucion shtetëror dhe të gjithë të përfshirë në negociatat me partnerët për të mbështetur mbrojtjen dhe qëndrueshmërinë e Ukrainës të veprojnë me shpejtësi dhe efektivitet maksimal. Zbatimi i gjithçkaje të rënë dakord në nivelin e liderëve duhet të përshpejtohet", tha ai.
Ministria ruse e Mbrojtjes, ndërkohë, pohoi në Telegram se mbrojtja e saj ajrore ka kapur dhe shkatërruar 243 dronë ukrainas mbi territorin rus, Krimenë e aneksuar dhe Detet Azov dhe Detin e Zi.
Ministria tha se forcat ruse kryen sulme grupore në infrastrukturën portuale në Odesa të përdorur për shkarkimin e karburantit dhe lubrifikantëve, duke dëmtuar tanket e magazinimit të karburantit që synonin të furnizonin ushtrinë ukrainase.
Ajo theksoi se sulmet ruse goditën dy punëtori të përdorura për prodhimin dhe montimin e mjeteve ajrore pa pilot, përfshirë objektin kryesor të montimit për dronët me rreze të mesme veprimi "Ukrjet UJ-22" si dhe një depo municioni.
Në portin e Chornomorskut në rajonin e Odesës, ministria tha se një varkë dhe rezervuarët e magazinimit të karburantit që synonin të furnizonin forcat e armatosura të Ukrainës u dëmtuan gjithashtu.
Verifikimi i pavarur i pretendimeve mbetet i vështirë për shkak të luftës së vazhdueshme.