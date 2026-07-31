Zelenskyy: Rusia dëshiron vazhdimin e konfliktit në Lindjen e Mesme për të kufizuar mbështetjen e SHBA-së për Ukrainën

Kanyshai Butun
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy pretendon se Rusia dëshiron që konflikti në Lindjen e Mesme të vazhdojë, pasi kjo kufizon mbështetjen e SHBA-së për Ukrainën, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për "Fox News" të transmetuar të enjten, Zelenskyy akuzoi Moskën se e furnizon Iranin me dronë që janë përdorur në sulme në të gjithë Lindjen e Mesme dhe kundër Izraelit.
"Ne e dimë nga informacionet e inteligjencës se ata janë shumë të kënaqur që nuk ka përfundim të luftës, një përfundim real të luftës në Lindjen e Mesme", tha ai duke shtuar: "Sepse ata e kuptojnë se duke qenë se Shtetet e Bashkuara janë të përfshira në këtë luftë, ato nuk mund ta ndihmojnë Ukrainën në të njëjtin nivel si më parë".
I pyetur nëse Ukraina po e fiton luftën, Zelenskyy tha se Kievi "nuk po humb".
"Mes nesh, fitore do të thotë të mos humbasim vendin dhe pavarësinë tonë", tha ai duke shtuar: "Ne nuk po humbasim dhe ata nuk po fitojnë".
Zelenskyy gjithashtu pretendoi se më shumë se 1,5 milion trupa ruse janë vrarë që nga fillimi i luftës, por nuk dha shifra të detajuara për humbjet ukrainase.
"Ne kemi rreth 50 mijë ushtarë të vrarë dhe kemi pasur rreth 400 mijë të plagosur, ndërsa ka një numër të madh të personave të zhdukur", tha ai.
SHBA-ja dhe Irani nënshkruan muajin e kaluar një memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani, me synim përfundimin e konfliktit mes tyre dhe arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje.
Tensionet u përshkallëzuan sërish pasi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi më 8 korrik se armëpushimi i përcaktuar në memorandumin e Islamabadit nuk ishte më në fuqi.
Që atëherë, SHBA-ja dhe Irani kanë shkëmbyer sulme, ku Washingtoni ka goditur objektiva brenda Iranit, ndërsa Teherani thotë se ka sulmuar objekte dhe pajisje ushtarake amerikane në disa vende të rajonit.