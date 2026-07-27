Zelenskyy mbërrin në Britani për të takuar kryeministrin e ri Burnham

Kanyshai Butun
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy mbërriti sot në Mbretërinë e Bashkuar për bisedime me kryeministrin e sapoemëruar britanik, Andy Burnham, duke u bërë lideri i parë i huaj që viziton Britaninë që kur Burnham mori detyrën, transmeton Anadolu.
Duke theksuar thellësinë e partneritetit dypalësh të krijuar në mes të konfliktit të vazhdueshëm, Zelenskyy vlerësoi ndihmën e vazhdueshme të Britanisë.
"Gjatë viteve të luftës në shkallë të gjerë, ne kemi ndërtuar marrëdhënien më të fortë në të gjithë historinë e bashkëpunimit midis Ukrainës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Prioritetet kryesore janë mbrojtja ajrore, siguria detare dhe prodhimi i përbashkët i mbrojtjes, bashkëpunimi ynë që forcon të dy vendet", tha Zelenskyy në platformën e mediave sociale amerikane X.
Ai shtoi se Kievi vlerëson aftësinë për të "llogaritur gjithmonë në vendimet, udhëheqjen dhe mbështetjen parimore të Britanisë", duke thënë se të dy vendet do të vazhdojnë të punojnë për të forcuar më tej partneritetin e tyre të mbrojtjes dhe sigurinë rajonale.
Zelenskyy tha se itinerari i tij përfshin takime me trupat ukrainase të stacionuara në vend, përfshirë ato që marrin pjesë në stërvitjen "Sea Breeze".