Zelenskyy-Lee diskutojnë riatdhesimin e ushtarëve koreanoveriorë, Seuli premton 100 milionë dollarë për Ukrainën

Kanyshai Butun, Saadet Gökce
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, dhe presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, diskutuan sot për riatdhesimin e ushtarëve koreanoveriorë në Korenë e Jugut, ndërsa Seuli u zotua të ofrojë 100 milionë dollarë ndihmë për Ukrainën në margjinat e Samitit të NATO-s në Ankara të Turqisë, transmeton Anadolu.
"Të dy liderët ranë dakord që çështja e ushtarëve koreanoveriorë të kapur rob në Ukrainë do të trajtohet në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe parimet humanitare, duke respektuar vullnetin e tyre", tha zëdhënësja e presidentit Lee, Kang Yu-jung, sipas agjencisë Yonhap News.
Dy ushtarë koreanoveriorë u kapën nga forcat ukrainase në fillim të vitit 2025, pasi ishin dislokuar në rajonin Kursk të Rusisë për të mbështetur Moskën. Sipas raportimeve, ata kanë shprehur dëshirën për të shkuar në Korenë e Jugut.
Ministri i Jashtëm i Koresë së Jugut, Cho Hyun dhe homologu i tij ukrainas, Andrii Sybiha, muajin e kaluar diskutuan mundësinë e transferimit të ushtarëve të kapur.
Në gusht të vitit të kaluar, Koreja e Veriut dërgoi 1.000 inxhinierë ushtarakë në rajonin Kursk të Rusisë për të ndihmuar forcat ruse në pastrimin e minave tokësore, sipas agjencisë së inteligjencës së Koresë së Jugut.
Kjo pasoi një dislokim të mëhershëm të rreth 15.000 trupave luftarake për të mbështetur përpjekjet luftarake të Rusisë, ndërsa e njëjta agjenci pretendon se Koreja e Veriut ka humbur rreth 2.000 ushtarë në këtë konflikt.
Këshilltari për Sigurinë Kombëtare i Koresë së Jugut, Wi Sung-lac, tha të martën se Seuli është zotuar të ofrojë 100 milionë dollarë ndihmë për Ukrainën me rastin e pjesëmarrjes së presidentit Lee në Samitin e NATO-s në Ankara, “si dëshmi e angazhimit të tij për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare”.
Zelenskyy e falënderoi Korenë e Jugut për vendimin për të ofruar këtë paketë ndihme. Në një deklaratë, ai tha se Ukraina synon të forcojë marrëdhëniet me Korenë e Jugut dhe se gjatë takimit liderët diskutuan prioritetet e të dy vendeve.
“Jam i lumtur që zhvilluam takimin tonë të parë”, tha ai duke shtuar se ka udhëzuar ekipin e tij të ndjekë çështjet e diskutuara.