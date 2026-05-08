Zelenskyy: Kievi pret vizitën e të dërguarve të Trumpit "në prag të pranverës dhe verës"

Kanyshai Butun
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, tha të premten se Kievi pret një vizitë nga të dërguarit specialë të Presidentit të SHBA-së Donald Trump "në prag të pranverës dhe verës", transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X, Zelenskyy tha se kryenegociatori i Ukrainës, Rustem Umerov, zhvilloi bisedime "substanciale" në Miami.
"Shpresojmë që këtë herë të jemi në gjendje të realizojmë atë që është planifikuar dhe të rigjallërojmë diplomacinë", shkroi Zelenskyy pasi mori një informim nga Umerov, i cili shërben gjithashtu si sekretar i Këshillit Kombëtar të Sigurisë dhe Mbrojtjes së Ukrainës.
Ai tha se çështjet humanitare, përfshirë vazhdimin e shkëmbimeve të të burgosurve të luftës, u diskutuan gjatë bisedimeve.
"Po përsosim detajet e marrëveshjeve që mund të garantojnë sigurinë", tha Zelenskyy.
"Është e rëndësishme të theksohet se ekziston një qasje konstruktive dhe ne duhet të ecim drejt paqes duke forcuar Ukrainën dhe marrëdhëniet tona dypalëshe me Shtetet e Bashkuara", shtoi ai.
Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë konfirmoi për Anadolu të mërkurën se Umerov do të takohet me të dërguarin e SHBA-së Steve Witkoff në Florida këtë javë.
Të enjten, Zelenskyy konfirmoi se kryenegociatori i Ukrainës do të zhvillojë bisedime me të dërguarit amerikanë në Miami.
Në një deklaratë tjetër në X, Zelenskyy tha se ishte informuar nga Umerov mbi bisedimet e planifikuara dhe se ata kishin përcaktuar "detyrat kryesore", duke përfshirë çështjet humanitare, riaktivizimin e negociatave të paqes dhe bashkëpunimin dypalësh.
Takimi midis Witkoff dhe Umerov vjen në mes të një ngadalësimi në negociatat midis Kievit dhe Moskës, pasi lufta Rusi-Ukrainë ka marrë më pak vëmendje ndërkombëtare në muajt e fundit pas luftës SHBA-Izrael kundër Iranit.