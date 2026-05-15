Zelenskyy akuzon Rusinë se po përpiqet ta përfshijë Bjellorusinë më thellë në luftën kundër Ukrainës

Kanyshai Butun
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, akuzoi Rusinë se po përpiqet ta tërheqë Bjellorusinë më thellë në luftën kundër Ukrainës, transmeton Anadolu.
Zelenskyy pretendoi se Rusia po shqyrton operacione nga territori i Bjellorusisë në drejtimin Çernihiv-Kiev të Ukrainës ose potencialisht kundër një shteti anëtar të NATO-s.
“Ne e dimë se kanë ndodhur kontakte shtesë mes rusëve dhe Aleksandr Lukashenkos, me qëllim bindjen e tij për t’u bashkuar me operacione të reja agresive ruse”, tha Zelenskyy në platformën amerikane X.
Ai paralajmëroi se Ukraina do të mbrohet “pa asnjë dyshim” nëse presidenti bjellorus Aleksandr Lukashenko vendos të mbështesë planet e Rusisë.
“I kam udhëzuar Forcat tona të Mbrojtjes dhe Sigurisë të Ukrainës që të forcojnë drejtimin përkatës dhe të paraqesin planin e reagimit, i cili do të shqyrtohet dhe miratohet në mbledhjen e Shtabit”, shtoi ai.
Zelenskyy gjithashtu pretendoi se Rusia po përgatit sulme të reja me raketa dhe dronë ndaj Ukrainës, përfshirë goditje ndaj asaj që Moska i quan “qendra vendimmarrëse”, përfshirë objektiva politike dhe ushtarake.
“Natyrisht, ne e kemi marrë këtë informacion në konsideratë”, tha ai.
Ai shtoi se Ukraina po përgatit sanksione të reja afatgjata kundër Rusisë për sulmet ndaj qyteteve dhe fshatrave ukrainase dhe u zotua se sulmet ndaj ukrainasve “nuk do të mbeten pa u ndëshkuar”.
Zelenskyy gjithashtu tha se veprimet e Ukrainës që synojnë industrinë e naftës së Rusisë, prodhimin ushtarak dhe individët e akuzuar për krime lufte po kanë një “ndikim të prekshëm”.