Vuçiq: Zgjedhjet në Serbi brenda dy deri në gjashtë muajsh

Zlatan Kapic
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq ka deklaruar se zgjedhjet do të mbahen brenda dy deri në gjashtë muajsh si dhe ka theksuar se qytetarët do të marrin vendimin përfundimtar dhe se vullneti i tyre do të respektohet, raporton Anadolu.
“Gjithçka varet nga qytetarët. Qytetarët do të japin verdiktin e tyre. Kush fiton, do ta urojmë po atë mbrëmje. Zëri i popullit është zëri i Zotit dhe kjo është gjithçka që njerëzit në Serbi duhet të dinë”, tha Vuçiq pas vizitës në Data Qendrën në Kragujevac.
Siç tha ai, nuk do të ketë përpjekje për të uzurpuar institucionet pas zgjedhjeve, duke përmendur se edhe zgjedhjet e mëparshme lokale kaluan pa incidente të tilla. Vuçiq u bëri thirrje të gjithë pjesëmarrësve në jetën politike që të zhvillojnë një fushatë të qetë dhe pa incidente.
“Le të paraqesin të gjithë programet e tyre dhe të thonë çfarë duan, por mos bëni thirrje për vrasje apo përplasje të çfarëdo lloji”, tha ai.
Duke komentuar kritikat e opozitës, ai theksoi se në muajt në vijim do të vizitojë projektet kyçe në Kragujevac, përfshirë tregun, unazën rrugore dhe punimet në Qendrën Klinike Universitare si dhe do të prezantojë planet e zhvillimit.
Vuçiq shprehu shqetësim për shfaqjen e grafiteve në Beograd që aludojnë për dhunë dhe gjenocid, duke theksuar se nuk dihet kush qëndron pas tyre, por se mesazhe të tilla rrisin tensionet në shoqëri. Ai gjithashtu përmendi sulmet personale në media të drejtuara ndaj familjes së tij, duke vlerësuar se ato e rëndojnë më tej klimën politike.
Në fund, ai u bëri thirrje aktorëve politikë dhe qytetarëve për uljen e tensioneve dhe përmbajtje nga përhapja e mëtejshme e urrejtjes.