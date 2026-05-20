Venezuela do të lirojë 300 të burgosur

Berk Kutay Gökmen
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Venezuela tha të martën se planifikon të lirojë 300 të burgosur këtë javë bazuar në arsye humanitare përtej fushëveprimit të një ligji të ri për amnisti, transmeton Anadolu.
Kryetari i Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodriguez njoftoi vendimin gjatë një seance në pallatin legjislativ në kryeqytetin Karakas.
Ai theksoi se ky vendim do t'u sjellë dobi qytetarëve mbi 60 dhe 70-vjeç, të miturve, grave shtatzëna ose atyre që ushqejnë me gji dhe personave me gjendje të dokumentuara mjekësore.
Rodriguez shtoi se masa bazohet në kritere të rrepta humanitare, duke marrë parasysh faktorë të tillë si mosha dhe gjendjet kronike shëndetësore.
Grupet e opozitës dhe organizatat e të drejtave të njeriut kanë argumentuar se gjyqet për të burgosurit ishin të padrejta dhe se këta individë po mbahen në burg për arsye politike.
Javën e kaluar, presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se Washingtoni do të sigurojë lirimin e të gjithë të burgosurve politikë të mbetur në Venezuelë.
"Do t'i nxjerrim të gjithë jashtë. Siç e dini, ne tashmë kemi liruar shumë të burgosur politikë dhe pjesa tjetër do të lirohet gjithashtu", u tha Trump gazetarëve.