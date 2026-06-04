Vendet evropiane i bëjnë thirrje BE-së për rregulla më të ashpra të vizave për shtetasit rusë

Necva Taştan Sevinç
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Njëmbëdhjetë shtete anëtare të BE-së i kanë kërkuar Komisionit Evropian të vendosë kufizime më të rrepta dhe detyruese për vizat Shengen për qytetarët rusë, duke përmendur shqetësimet për sigurinë dhe nivelet e larta të vazhdueshme të udhëtimeve turistike pavarësisht luftës së Rusisë në Ukrainë, transmeton Anadolu.
Në një letër të përbashkët drejtuar shefes së politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, dhe komisionerit të Migracionit, Magnus Brunner, qeveritë e Polonisë, Suedisë, Republikës Çeke, Danimarkës, Estonisë, Finlandës, Letonisë, Lituanisë, Holandës, Norvegjisë dhe Islandës kërkuan një qasje më të koordinuar ndaj shtetasve rusë.
Letra, e siguruar nga transmetuesi polak TVP World, u nënshkrua nga ministri i Jashtëm polak, Radoslaw Sikorski, dhe ministri i Brendshëm, Marcin Kierwinski.
"Në kohë konfrontimi gjeopolitik, forca e Bashkimit Evropian qëndron në unitetin e tij", shkruan ministrat, duke argumentuar se një qasje e përbashkët është e nevojshme për të siguruar efektivitetin e politikës së jashtme dhe politikës së sanksioneve të bllokut.
Vendet thanë se ishin të shqetësuara nga numri i turistëve rusë që udhëtojnë në Evropë, ndërsa Moska vazhdon luftën e saj në Ukrainë.
“Ka qenë thellësisht shqetësuese të shohësh një numër në rritje të turistëve rusë që shijojnë udhëtime argëtuese në plazhet evropiane dhe në vendpushimet evropiane, ndërsa raketat dhe dronët vazhdojnë të godasin civilët dhe infrastrukturën civile në Ukrainë”, thuhet në letër.
Sipas shifrave të cituara nga nënshkruesit, 477.878 viza Shengen u lëshuan qytetarëve rusë për qëllime turizmi në vitin 2025, shumë prej tyre viza me hyrje të shumëfishtë.
Ministrat thanë se shifra nuk ishte në përputhje me udhëzimet e Komisionit Evropian që kërkojnë trajtim më të rreptë të udhëtimeve jo-thelbësore nga shtetasit rusë.
Ata gjithashtu paralajmëruan se qasja në zonën Shengen mund të paraqesë rreziqe sigurie, duke përfshirë lëvizjen e mundshme të individëve që kanë marrë pjesë në luftën në Ukrainë.
Vendet i bënë thirrje Komisionit të ndryshojë Kodin e Vizave të BE-së, të shtrëngojë rregullat për vizat me hyrje të shumëfishtë, të forcojë mbikëqyrjen e lëshimit të vizave dhe të eksplorojë mënyra për të bllokuar hyrjen për ish-luftëtarët rusë ose aktivë.
“Një politikë kufizuese e vizave ndaj qytetarëve rusë është thelbësore për të mbrojtur sigurinë dhe integritetin e zonës Shengen”, shkruan ministrat.