Vdekjet nga vala e të nxehtit në Belgjikë u rritën 39 për qind mbi nivelet normale

Şerife Çetin
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Gjatë valës së të nxehtit që preku Belgjikën midis 18 dhe 29 qershorit, numri i të vdekurve u rrit me 39 për qind mbi nivelet normale, duke regjistruar 1.222 vdekje më shumë gjatë kësaj periudhe, transmeton Anadolu.
Sipas të dhënave paraprake nga Grupi Belg i Menaxhimit të Riskut (RMG), më shumë 1.222 vdekjet e regjistruara midis 18-29 qershorit përfaqësojnë numrin më të lartë të vdekjeve të regjistruara ndonjëherë gjatë një vale të nxehti në vend.
Thuhet se më shumë se 530 nga vdekjet ishin midis njerëzve të moshës 85-vjeç e lart, ndërsa 180 vdekje u regjistruan në grupmoshën nën 65-vjeç.
Numri i vdekjeve ditore arriti nivelin e tij më të lartë në Belgjikë që nga vala e parë e pandemisë COVID-19.
Gjatë valës së të nxehtit, numri i të vdekurve u rrit me 39 për qind mbi nivelet normale.
Gjithashtu gjatë valës së të nxehtit, temperaturat e ajrit tejkaluan 30 gradë Celsius për shtatë ditë rresht, dhe temperaturat e natës ishin gjithashtu mbi normat sezonale.
Grupet e brishta, veçanërisht të moshuarit dhe ata me sëmundje kronike, u prekën rëndë nga nxehtësia ekstreme.
Sipas raportimeve të mediave lokale, Ministri belg i Shëndetësisë, Frank Vandenbroucke, mbrojti reagimin e qeverisë ndaj valës së të nxehtit, duke thënë se spitalet dhe azilet e kujdesit ishin përgatitur paraprakisht dhe se mbrojtja e individëve të cenueshëm ishte "një përgjegjësi e përbashkët e shoqërisë".
Vandenbroucke deklaroi se kishte urdhëruar një vlerësim gjithëpërfshirës të reagimit ndaj valës së të nxehtit dhe i kërkoi RMG-së të përgatiste rekomandime për të forcuar përgatitjen e vendit për valën e ardhshme të të nxehtit.