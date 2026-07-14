Vëllai i kryeministrit spanjoll ndalohet për 9 vjet nga mbajtja e posteve publike pas keqpërdorimit administrativ

Burak Bir
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Një gjykatë spanjolle ka ndaluar vëllain e kryeministrit spanjoll Pedro Sanchez që të mbajë poste publike për nëntë vjet, pasi e shpalli fajtor për keqpërdorim administrativ, transmeton Anadolu.
David Sanchez u ndalua nga mbajtja e posteve publike lidhur me emërimin e tij të mëparshëm në një pozitë të lartë kulturore nga qeveria provincial në Badajoz.
Vendimi është zhvillimi i fundit në një seri hetimesh të lidhura me korrupsionin, të cilat kanë ushtruar presion mbi qeverinë e kryeministrit Sanchez dhe rrethin e tij të afërt.
Një gjykatë në Badajoz, në rajonin perëndimor Extremadura, e shpalli Sanchezin fajtor për keqpërdorim administrativ, por e liroi nga akuza për ndikim të paligjshëm, e cila mund të kishte sjellë dënim me burg.
Në vendimin e saj, gjykata tha se Sanchez ishte fajtor si bashkëpunëtor i domosdoshëm në krijimin e paligjshëm të pozitës dhe i shqiptoi një ndalim 9-vjeçar për mbajtjen e posteve publike dhe ushtrimin e të drejtës së votës.