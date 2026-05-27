Ushtria izraelite pretendon se ka vrarë shefin ushtarak të Hamasit në një sulm ndaj Gazës

Serdar Dincel
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Ushtria izraelite pretendoi sot se ka vrarë Mohammed Awdan në një sulm në veri të Rripit të Gazës, duke pohuar se ai ishte zgjedhur si komandant i ri i krahut të armatosur të grupit palestinez Hamas, transmeton Anadolu.
Të martën, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe ministri i Mbrojtjes Israel Katz kishin deklaruar gjithashtu se ushtria kishte shënjestruar Awdan në një sulm ajror në qytetin e Gazës.
Në një deklaratë të përbashkët, Netanyahu dhe Katz thanë se ushtria kreu sulmin “me urdhrat e tyre”, duke pretenduar se Awda ishte zgjedhur për të zëvendësuar Izz al-Din al-Haddadin, të cilin Izraeli tha se e ka vrarë rreth dhjetë ditë më parë.
Këto pretendime erdhën pas bombardimeve të rënda izraelite që goditën një zonë të dendur të populluar në qendër të qytetit të Gazës në prag të festës së Kurban Bajramit, duke vrarë një grua palestineze dhe duke plagosur të tjerë, sipas burimeve mjekësore.
As Hamasi dhe as krahu i tij i armatosur, Brigadat Al-Kassam, nuk kanë komentuar mbi këto pretendime izraelite.
Pretendimet izraelite vijnë mes paralajmërimeve në rritje nga analistë dhe figura të opozitës në Izrael se Netanyahu mund të kërkojë përshkallëzim të mëtejshëm në Gaza për arsye elektorale, në kontekstin e mundësisë për shpërndarjen e Parlamentit izraelit (Knessetit) dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme.
Izraeli ka vrarë më shumë se 72 mijë njerëz dhe ka plagosur mbi 172 mijë në dy vite ofensivë të ashpër që nga tetori 2023, e cila ka shkaktuar gjithashtu shkatërrim të gjerë që ka prekur 90 për qind të infrastrukturës civile, përpara se të shpallej një armëpushim tetorin e kaluar.