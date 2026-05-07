Ushtria izraelite arreston 7 anëtarë të një familjeje palestineze në Bregun Perëndimor

Tarek Chouiref
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Forcat izraelite arrestuan shtatë anëtarë të një familjeje palestineze të mërkurën, pasi u përballën me pushtuesit izraelitë, të cilët sulmuan tokën bujqësore në pronësi të palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Burimet thanë për Anadolu se pushtuesit izraelitë sulmuan tokën bujqësore në zonën Wadi al-Mughayyir në jug të Khalilit (Hebron) dhe liruan bagëtinë në fushat që u përkisnin banorëve palestinezë.
Forcat izraelite më vonë bastisën zonën për të mbrojtur pushtuesit dhe arrestuan shtatë anëtarë të familjes Salhab, shtuan burimet.
Agjencia zyrtare palestineze e lajmeve Wafa i identifikoi të arrestuarit si Hamed Abdul Salam Salhab, djali i tij Homam, vëllezërit Ahmad dhe Mohammad Salhab, Anas Mahmoud Salhab, dhe vëllezërit Salah al-Din dhe Diaa al-Din Mohammad Salhab.
Arrestimet erdhën muaj pasi autoritetet izraelite shkatërruan ndërtesën e banimit të familjes në shkurt, duke zhvendosur rreth 40 të afërm dhe duke i detyruar ata të jetonin në tenda.
Burimet palestineze thanë se forcat izraelite gjithashtu shkatërruan dhe konfiskuan tendat të martën.
Palestinezët në fshatra dhe komunitete beduine në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar janë përballur me sulme në rritje nga pushtuesit izraelitë nën mbrojtjen e forcave izraelite mes presionit në rritje që synon të detyrojë banorët të largohen nga tokat e tyre për zgjerimin e vendbanimeve.
Sipas Komisionit Palestinez Kundër Murit dhe Vendbanimeve, forcat izraelite dhe pushtuesit kryen 1.637 sulme vetëm në prill.