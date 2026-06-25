Ushtria amerikane mobilizohet për të mbështetur përpjekjet për ndihmë pas tërmetit në Venezuelë

Diyar Güldoğan
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Komanda Jugore e SHBA-së (SOUTHCOM) ka njoftuar se po koordinon me Departamentin e Shtetit dhe partnerët ndërkombëtarë për të mbështetur operacionet e ndihmës në Venezuelë pas tërmeteve shkatërruese që goditën vendin një ditë më parë, transmeton Anadolu.
“Forcat tona të përbashkëta po veprojnë me shpejtësi për të sjellë kapacitetet e pakrahasueshme të transportit ajror, logjistikës dhe shpëtimit të jetëve të ushtrisë amerikane, për të ndihmuar në shpëtimin e jetëve dhe për të mbështetur qeverinë e Venezuelës gjatë kësaj krize”, thuhet në deklaratën e komandës.
Komanda bëri të ditur se ka krijuar një ekip të planifikimit operacional për të koordinuar aktivitetet e reagimit ndaj katastrofës.
Numri i viktimave nga dy tërmetet e fuqishme që goditën Venezuelën është rritur në të paktën 164 të vdekur, ndërsa 971 persona të tjerë janë plagosur, njoftoi presidentja në detyrë, Delcy Rodriguez.