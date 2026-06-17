Ushtria amerikane godet një anije të dyshuar për narkotrafik në Paqësorin Lindor

Diyar Güldoğan
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Ushtria amerikane kreu një sulm të martën ndaj një anije që dyshohet se ishte e përfshirë në trafikun e narkotikëve në Paqësorin Lindor, tha Komanda Jugore e SHBA-së (SOUTHCOM), transmeton Anadolu.
Sulmi u krye nga Forca e Përbashkët "Southern Spear" nën drejtimin e komandantit SOUTHCOM Gjeneral Francis L. Donovan.
“Inteligjenca konfirmoi se anija po kalonte tranzit përgjatë rrugëve të njohura të narkotrafikut në Paqësorin Lindor dhe ishte e përfshirë në operacione të trafikut të narkotikëve”, tha komanda.
Komanda ndau gjithashtu pamje të deklasifikuara të sulmit.
"Një narko-terrorist i gjinisë mashkullore u vra gjatë këtij aksioni, ndërsa pati dy të mbijetuar të gjinisë meshkuj," tha komanda, duke shtuar se asnjë nga forcat ushtarake të SHBA-së nuk u dëmtua.