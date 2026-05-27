Ushtria amerikane godet një anije të dyshuar për drogë në Paqësorin Lindor

Diyar Güldoğan
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Ushtria amerikane ka kryer të martën një sulm ndaj një anijeje të dyshuar për trafik droge në Paqësorin Lindor, njoftoi Komanda Jugore e SHBA-së (SOUTHCOM), transmeton Anadolu.
Sulmi është realizuar nga Task-Forca e Përbashkët “Southern Spear” me urdhër të komandantit të SOUTHCOM-it, gjeneral Francis L. Donovan.
“Inteligjenca konfirmoi se anija po lëvizte përgjatë rrugëve të njohura të trafikut të drogës në Paqësorin Lindor dhe ishte e përfshirë në operacione të trafikut të drogës”, tha SOUTHCOM-i në platformën sociale amerikane X.
Komanda gjithashtu publikoi pamje të paklasifikuara të sulmit. “Në këtë veprim u vra një person i dyshuar si narko-terrorist, ndërsa dy persona mbijetuan”, u tha në njoftim, duke shtuar se asnjë pjesëtar i ushtrisë amerikane nuk u lëndua.
Pas incidentit, komanda tha se njoftoi menjëherë Rojën Bregdetare të SHBA-së për të aktivizuar sistemin e kërkim-shpëtimit për të mbijetuarit.
Së fundmi, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se administrata e tij ka eliminuar pothuajse plotësisht fluksin e drogës ilegale që hyn në SHBA përmes rrugëve detare, duke pretenduar një ulje prej 97 për qind të trafikimit të narkotikëve nga deti.