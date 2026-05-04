Ushtria amerikane do të nisë "Projektin Liri" për të siguruar tranzitin në Ngushticën e Hormuzit

Fatma Zehra Solmaz
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Komanda Qendrore Amerikane (CENTCOM) tha të dielën se forcat e saj do të mbështesin anijet tregtare që kërkojnë të kalojnë lirshëm në Ngushticën e Hormuzit sipas "Projektit Liri" të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, transmeton Anadolu.
"Forcat e Komandës Qendrore Amerikane (CENTCOM) do të fillojnë të mbështesin 'Projektin Liri' më 4 maj për të rivendosur lirinë e lundrimit për anijet tregtare përmes Ngushticës së Hormuzit", tha ajo në një postim në platformën e mediave sociale amerikane X.
CENTCOM-i shtoi se mbështetja për anijet tregtare që kalojnë nëpër ngushticë do të përfshijë shkatërrues me raketa të drejtuara, më shumë se 100 avionë tokësorë dhe detarë, platforma pa pilot me shumë domene dhe 15 mijë anëtarë të shërbimit.
"Mbështetja jonë për këtë mision mbrojtës është thelbësore për sigurinë rajonale dhe ekonominë globale, pasi ne gjithashtu mbajmë bllokadën detare", tha komandanti i CENTCOM-it, admirali Brad Cooper.
Megjithatë, faqja e lajmeve "Axios" raportoi të dielën se iniciativa e re mund të mos përfshijë anije të Marinës Amerikane që shoqërojnë drejtpërdrejt anijet tregtare, duke cituar dy zyrtarë amerikanë.
Një zyrtar tha se anijet e Marinës Amerikane do të jenë "në afërsi" nëse është e nevojshme për të parandaluar ushtrinë e Iranit nga synimi i anijeve tregtare që kalojnë nëpër ngushticë.
Zyrtarët shtuan se Marina planifikon t'u ofrojë anijeve tregtare udhëzime mbi rrugët detare më të sigurta, veçanërisht ato që nuk janë minuar nga ushtria iraniane.
Trump tha të dielën në platformën e tij "Truth Social" se SHBA-ja do të fillojë të shoqërojë anijet e huaja neutrale në mënyrë të sigurt jashtë Ngushticës së Hormuzit duke filluar nga e hëna në mëngjes sipas kohës së Lindjes së Mesme, duke e përshkruar përpjekjen si gjest humanitar ndaj vendeve të kapura në një konflikt në të cilin nuk janë pjesë.
Ai e quajti iniciativën "Projekti Liria", duke thënë se shumë prej anijeve të bllokuara po mbaronin ushqimin dhe artikujt e tjerë thelbësorë të nevojshëm për të mbajtur ekuipazhet e mëdha në gjendje të shëndetshme.
Ky veprim vjen ndërsa ndërprerjet rreth Ngushticës së Hormuzit vazhdojnë të ndikojnë në tregjet globale, me energjinë, plehrat dhe mallrat kryesore industriale që kanë shënuar rritje të ndjeshme të çmimeve gjatë dy muajve të fundit.