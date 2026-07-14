Ukraina pretendon se ka shkatërruar një anije të rojeve kufitare në jug të Rusisë

Kanyshai Butun
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Ukraina pretendoi sot se forcat e saj shkatërruan anijen kufitare "Izumrud" të Shërbimit Federal të Sigurisë (FSB) të Rusisë pranë qytetit Novorossiysk në jug të Rusisë, duke shkaktuar viktima, transmeton Anadolu.
"Ka të vdekur dhe të plagosur midis ekuipazhit të anijes", tha Marina Ukrainase në Telegram.
Marina Ukrainase tha se anija u godit nga një dron detar "Sargan-3000".
Ajo shtoi se "Izumrud" mori pjesë në incidentin e nëntorit 2018 në Ngushticën e Kerçit, kur tre anije detare ukrainase në Detin e Zi u përpoqën të kalonin nëpër ngushticë për të arritur në Detin e Azov.
Incidenti përfundoi me tre ushtarakë ukrainas të plagosur dhe anijet e sekuestruara nga ushtria ruse.
Rusia nuk ka komentuar mbi pretendimin ukrainas dhe verifikimi i pavarur mbetet i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.