Ukraina: Jemi të gatshëm për armëpushim të pakushtëzuar me Rusinë

Can Efesoy
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Ministri i Jashtëm ukrainas Andrii Sybiha tha sot se Kievi është i gatshëm për një "armëpushim pa kushte" me Rusinë, por theksoi se përfundimi i luftës nuk do të ishte realist pa përfshirjen e SHBA-së në procesin e paqes, transmeton Anadolu.
Duke folur në një panel të titulluar "Kthimi i situatës: Ukraina si një ofruese e sigurie për Evropën" në margjinat e Samitit të NATO-s në Ankara, Sybiha tha se Ukraina nuk do të qëndrojë në rrugën e paqes. "Ne jemi të përgatitur për një armëpushim pa kushte. Ne kurrë nuk do të bëhemi pengesë për paqen. Ne duam paqe dhe kemi propozime praktike për ta arritur atë", tha ai.
Sybiha tha se çdo marrëveshje e ardhshme e paqes duhet të përfshijë garanci dypalëshe ligjërisht të detyrueshme të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara. Ai shtoi se nëse paqja shkelet përsëri, Ukrainës do t'i duhet mbështetje ushtarake në terren, përparim drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe një ushtri më e fortë e aftë për të penguar agresionin e ardhshëm.
Në panelin e mbajtur në "Ankara Palas" morën pjesë gjithashtu edhe ministri i jashtëm holandez Tom Berendsen dhe ministrja e jashtme suedeze Maria Malmer Stenergard. Berendsen tha se Holanda po rrit shpenzimet e mbrojtjes për shkak të nevojave të saj të sigurisë, jo me kërkesë të Washingtonit.
"Rusia mbetet një kërcënim i madh për Evropën dhe NATO-n. Kjo është arsyeja pse lufta e Ukrainës është lufta jonë", tha ai.
Ai bëri thirrje për rritje të mbështetjes për Ukrainën dhe presion më të madh ndaj Rusisë, duke shtuar se Holanda është e përgatitur të ndihmojë në avancimin e negociatave të paqes.
Stenergard tha se mbështetja për Ukrainën mbetet e pamjaftueshme dhe u kërkoi aleatëve të rrisin ndihmën financiare. Ajo tha se vendet nordike, pavarësisht se përfaqësojnë vetëm një pjesë të vogël të popullsisë së NATO-s, kanë ofruar një të tretën e mbështetjes së aleancës për Ukrainën.
“Nëse vendet e tjera do të kishin kontribuar aq sa ne, lufta tashmë do të kishte përfunduar”, tha ajo. Stenergard tha gjithashtu se rindërtimi i Ukrainës pas luftës do të jetë kritik për sigurimin e paqes së qëndrueshme dhe përsëriti nevojën për sanksione dhe presion më të fortë ndaj Rusisë.
Samiti në Ankara po mbledh së bashku liderët e aleancës prej 32-anëtarësh si dhe partnerët kryesorë për të diskutuar kapacitetin mbrojtës të Evropës, objektivat e shpenzimeve të mbrojtjes të aleancës, modernizimin ushtarak dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën.
Takimi i Ankarasë shënon Samitin e dytë të NATO-s të organizuar nga Turqia, pas samitit të Stambollit të vitit 2004. Mbledhja gjithashtu ofron një platformë për takime dypalëshe midis Turqisë dhe vendeve aleate për bashkëpunimin politik, sigurinë dhe ekonomik.