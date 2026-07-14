Ukraina dënon sulmin e Iranit ndaj cisternave të naftës të Emirateve Arabe në Ngushticën e Hormuzit

Kanyshai Butun
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Ukraina dënoi sot sulmet me raketa iraniane në dy cisterna nafte të Emirateve të Bashkuara Arabe në Ngushticën e Hormuzit që lanë të plagosur dy shtetas ukrainas, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm, Andrii Sybiha bëri thirrje për përfundimin e menjëhershëm të armiqësive dhe rihapjen e plotë të rrugës ujore strategjike. "Sulmet ndaj anijeve tregtare kërcënojnë stabilitetin rajonal, lirinë e lundrimit dhe sigurinë globale të energjisë”, tha Sybiha përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Ai tha se ambasadat e Ukrainës në EBA dhe Oman po punojnë me autoritetet lokale për të ndihmuar ukrainasit e plagosur. Komentet e tij erdhën pasi EBA-ja tha se cisternat e saj të naftës "Mombasa" dhe "Al Bahiyah", u goditën nga dy raketa lundrimi ndërsa kalonin në korsinë jugore të anijeve të Ngushticës së Hormuzit në ujërat territoriale të Omanit.
Sipas Ministrisë së Jashtme të EBA-së, një anëtar i ekuipazhit indian u vra dhe tetë të tjerë u plagosën, duke përfshirë dy shtetas ukrainas.
EBA-ja i bën thirrje Iranit të ndalojë ato që i përshkroi si "sulme agresive", të ndërpresë plotësisht armiqësitë dhe të rihapë ngushticën pa kushte për të garantuar sigurinë rajonale dhe rrjedhën e pandërprerë të tregtisë globale.
Marina e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit tha më herët se ushtria amerikane inkurajoi dy supertankerë të përdornin "rrugë të paautorizuar" në Ngushticën e Hormuzit përpara se anijet të goditeshin dhe të çaktivizoheshin, ndërkohë që nuk sqaroi se si u goditën cisternat apo nuk pretenduan në mënyrë eksplicite përgjegjësinë për incidentin.
Incidenti i fundit erdhi mes tensioneve të përtëritura rreth Ngushticës së Hormuzit pas nisjes së luftës nga SHBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit më 28 shkurt.