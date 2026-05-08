Udhëheqësit e Azisë Juglindore diskutojnë sfidat e luftës në Lindjen e Mesme, thirrje për "unitet dhe vendosmëri"

Riyaz Khaliq Khaliq
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Udhëheqësit e vendeve të Azisë Juglindore u mblodhën në Filipine të premten për të diskutuar mbi sfidat që rrjedhin nga lufta SHBA-Izrael me Iranin, ndërsa konflikti ndërpreu furnizimet globale me energji, transmeton Anadolu.
"Ne qëndrojmë së bashku sot për të demonstruar aftësinë e ASEAN-it për t'u përgjigjur me unitet, me mençuri, me vendosmëri, në një kohë kur rajoni ynë përballet përsëri me pasiguri të thellë", u tha Presidenti i Filipineve, Ferdinand R. Marcos Jr. udhëheqësve të rajonit, duke bërë thirrje për "unitet" dhe "vendosmëri" për t'u përballur me sfidat e paraqitura në rajon.
Kjo vjen gjatë samitit të 48-të të udhëheqësve të Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN) të organizuar nga Filipinet në Cebu.
"Sepse ne takohemi në një kohë me sfida të konsiderueshme. Në të gjithë rajonin tonë dhe më gjerë, kombet vazhdojnë të lundrojnë në një mjedis global gjithnjë e më kompleks", tha presidenti filipinas.
"Situata gjithnjë e më e paqëndrueshme në Lindjen e Mesme ka ndikuar në rajonin tonë, duke na sfiduar të qëndrojmë të shkathët përballë pasigurive që kërcënojnë stilin e jetës, jetesën dhe jetët", tha Marcos, i cili ishte drejtori i parë ekzekutiv që vendosi globalisht emergjencën ekonomike në Filipine për t'u përballur me sfidat e paraqitura nga lufta.
Gjatë muajve të fundit, tha ai, "secili prej vendeve tona është dashur të bëjë rregullime për të modifikuar qasjet tona".
"Pra, ne bashkohemi tani për të studiuar këto rregullime, për të gjetur qasjet më të mira, për t'u përballur me të ardhmen, së bashku", shtoi ai.
Marcos theksoi se puna e ASEAN-it "duhet të vazhdojë, jo pavarësisht sfidave, por sepse kohërat kërkojnë përgjigjet tona ndaj këtyre sfidave për popujt tanë, për vendet tona, për ASEAN-in".
"Nëse ka një mësim që ASEAN ka nxjerrë gjatë dekadave, është se kohërat e vështira nuk na ndajnë", tha ai, duke theksuar se ky samit i ofron ASEAN-it "një mundësi të vlefshme për të çuar përpara bashkëpunimin rajonal, qëndrueshmërinë ekonomike dhe qëndrueshmërinë".
Tensionet rajonale u intensifikuan pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar sulme hakmarrëse nga Teherani dhe ndërprerje në Ngushticën e Hormuzit.
Para se të shpërthente lufta, rreth 80 për qind e naftës së papërpunuar që kalonte nëpër Ngushticën e Hormuzit ishte e destinuar për tregjet aziatike, me Kinën, Indinë dhe Japoninë si importuesit kryesorë, sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë.