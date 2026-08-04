Turqia shpreh shqetësim serioz pas sulmit me dronë ndaj anijeve civile turke në Detin e Zi

Esra Tekin
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Turqia shprehu "shqetësim serioz" për sulmet që shënjestrojnë anijet civile në Detin e Zi, tha Ministria e Jashtme e vendit, pasi anijet civile në pronësi turke Yasar dhe Nadezhda u sulmuan nga mjete ajrore pa pilot, pasi u larguan nga porti i Novorossiysk të hënën në mbrëmje, transmeton Anadolu.
"Ne jemi seriozisht të shqetësuar se, pavarësisht nga të gjitha paralajmërimet tona, lufta midis Rusisë dhe Ukrainës po përhapet gjithnjë e më shumë në Detin e Zi në një mënyrë që prek edhe anijet civile", tha ministria në një deklaratë.
Duke u bërë thirrje të gjitha palëve në Detin e Zi, deklarata u kërkoi atyre të "zbatojnë masa konkrete" për të garantuar sigurinë e lundrimit.
"Nëse nuk merren masa parandaluese, përshkallëzimi në Detin e Zi do të ketë pasoja negative shumëdimensionale, duke përfshirë edhe sigurinë ushqimore," shtoi ai.
"Siguria dhe mbrojtja e qytetarëve tanë është prioriteti ynë më i lartë dhe gjendja e tyre po monitorohet nga afër", thuhet më tej.