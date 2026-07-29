Turqia prezanton Kongresin Ndërkombëtar Astronautik për diplomatët e huaj përpara mbledhjes në Antalya

Turqia prezantoi të martën Kongresin Ndërkombëtar Astronautik (IAC) të këtij viti para ambasadorëve dhe përfaqësuesve të misioneve të huaja përpara mbledhjes më të madhe vjetore të hapësirës në botë, të cilën vendi do ta presë në qytetin turistik mesdhetar në Antalya në tetor, raporton Anadolu.
Kongresi i organizuar çdo vit nga Federata Ndërkombëtare Astronautike (IAF) do të zhvillohet në datat 5-9 tetor në Qendrën e Kongreseve NEST në Antalya nën koordinimin e Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë të Turqisë, organizuar nga Agjencia Turke e Hapësirës (TUA) dhe bashkëorganizuar nga SAHA Stamboll.
Duke folur në një pritje promovuese në Ankara, ministri i Industrisë dhe Teknologjisë, Mehmet Fatih Kacir tha se ngjarja do të sigurojë një platformë për qeveritë, studiuesit, drejtuesit e industrisë dhe organizatat ndërkombëtare për të forcuar bashkëpunimin në sektorin e hapësirës.
"Ne duam që IAC 2026 të hapë kanale të reja dialogu, të lidhë komunitetet shkencore, të nxisë partneritete të reja industriale dhe të frymëzojë të rinjtë që do të formojnë të ardhmen e hapësirës", tha Kacir.
Ai tha se ekonomia globale e hapësirës ka tejkaluar 600 miliardë dollarë dhe parashikohet të afrohet 1.8 trilion dollarë deri në vitin 2035, duke i bërë investimet në hapësirë gjithnjë e më të rëndësishme për inovacionin, konkurrencën ekonomike dhe zhvillimin teknologjik.
Kacir e përshkroi kongresin si një nga forumet kryesore në botë për komunitetin hapësinor dhe tha se pritja e ngjarjes pasqyron ambicien e Turqisë për të luajtur rol më të madh në sektorin global të hapësirës.
Sipas tij, tema e këtij viti "Bota ka nevojë për më shumë hapësirë", thekson nevojën për të zgjeruar aksesin në mundësitë hapësinore dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërkombëtar në eksplorimin dhe përdorimin paqësor të hapësirës.
"Në një kohë të fragmentimit gjeopolitik në rritje, hapësira mbetet një nga fushat e pakta ku vendet me prioritete të ndryshme mund të punojnë ende së bashku, të shkëmbejnë njohuri dhe të ndërtojnë terren të përbashkët", tha ai.