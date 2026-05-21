Turqia po punon për kthimin e sigurt të qytetarëve të ndaluar nga Izraeli pas ndërhyrjes kundër Flotiljes Globale

Asiye Latife Yılmaz
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Ministri turk i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan ka deklaruar se Turqia po punon me të gjitha institucionet përkatëse për të garantuar sigurinë dhe kthimin e sigurt të qytetarëve të saj të ndaluar nga Izraeli, pas ndërhyrjes së paligjshme kundër flotiljes Global "Sumud" që ishte nisur drejt Gazës, transmeton Anadolu.
Në platformën turke të rrjeteve sociale NSosyal, Fidan tha se fluturimet speciale të planifikuara për më vonë gjatë ditës pritet të kthejnë në Turqi qytetarët turq si dhe pjesëmarrësit e flotiljes humanitare nga vende të treta.
Ai theksoi se Turqia do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e qytetarëve të saj, ndërsa përmbush përgjegjësitë humanitare ndaj civilëve në Gaza.
Fidan gjithashtu rikonfirmoi mbështetjen e vazhdueshme të Ankarasë për popullin palestinez.