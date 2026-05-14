Turqia dhe Kazakistani nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes

Gökhan Ergöçün
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Turqia dhe Kazakistani nënshkruan një marrëveshje për të ngritur më tej bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, njoftoi kreu i Sekretariatit të Industrive të Mbrojtjes të Turqisë, Haluk Gorgun, transmeton Anadolu.
Si pjesë e vizitës së presidentit Recep Tayyip Erdogan në Kazakistan, delegacioni turk mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit dhe në konferencën e përbashkët për media të organizuar nga presidenti i Kazakistanit Kassym-Jomart Tokayev, tha Gorgun në rrjetin social amerikan X.
“Në fushën e industrisë së mbrojtjes u nënshkrua një marrëveshje e rëndësishme që do të çojë më tej bashkëpunimin Turqi-Kazakistan”, tha ai.
Ai shtoi se mekanizmat e bashkëpunimit mes dy vendeve, të lidhura nga marrëdhënie të thella miqësore, kontribuojnë në forcimin e marrëdhënieve strategjike, thellimin e angazhimit institucional dhe zhvillimin e kapaciteteve të përbashkëta.